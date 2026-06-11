Volkswagen представила новий гібридний кросовер ID.Era 8X для китайського ринку

Автомобіль розроблений ексклюзивно для КНР і навряд чи коли-небудь з'явиться в офіційному продажу за межами піднебесної, зазначає Carscoops. Візуально новий ID.Era 8X виглядає майже ідентично більшій флагманській моделі ID.Era 9X, через що ці два автомобілі можна легко сплутати на дорозі.

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Передня частина кросовера виділяється суцільною світлодіодною панеллю, інтегрованими денними ходовими вогнями, під якими вертикально розташовані основні кластери оптики, чорною решіткою радіатора з активними аеродинамічними елементами, пофарбованими в чорний колір дзеркалами заднього виду та захисними накладками на крилах.

Задня частина кузова повторює стилістику флагмана завдяки схожій світлодіодній лінії та підсвіченій фірмовій емблемі VW. За своїми габаритами ID.Era 8X є типовим представником класу повнорозмірних позашляховиків:

Довжина автомобіля становить 5020 мм;

Ширина кузова дорівнює 1997 мм;

Висота становить 1750 мм;

Колісна база досягає 2970 мм.

Для порівняння, старший флагманський кросовер ID.Era 9X помітно більший: його довжина становить 5207 мм, висота – 1810 мм, а колісна база розтягнута до 3070 мм, тоді як ширина обох моделей є абсолютно однаковою. Залежно від обраної комплектації та рівня оснащення, власна споряджена маса нового ID.Era 8X варіюється в межах від 2485 до 2590 кг.

Лінійка модифікацій та характеристики подовжувача запасу ходу

На китайському ринку покупцям запропонують чотири різні версії VW ID.Era 8X. Усі без винятку модифікації побудовані за схемою з послідовним приводом, де бензиновий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом не пов'язаний безпосередньо з колесами, а виконує виключно роль генератора для підзарядки батареї безпосередньо під час руху. Покупці зможуть обирати між двома варіантами акумуляторів: