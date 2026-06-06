Яке покоління Volkswagen Passat українці найчастіше вибирають на вторинному ринку

Перший Volkswagen Passat побачив світ у далекому 1973 році, через це купівля старіших генерацій (до четвертого покоління включно) сьогодні вже втратила практичний сенс через їхній критичний вік. Потенційним покупцям варто зосередити увагу на сучасніших поколіннях, починаючи від моделі з індексом B5.

Також корисно: Renault Megane: яке покоління бестселера є найкращим на вторинному ринку

Volkswagen Passat B5 та B5+ (1996–2005)

Поява п'ятого покоління стала справжньою революцією, адже за рівнем оздоблення та складності конструкції автомобіль наблизився до преміальних моделей Audi. Головна перевага цієї генерації – стійкий до корозії оцинкований кузов та дуже витривалі двигуни.

Найкращим вибором серед бензинових варіантів є 1,6-літровий атмосферний, або 1,8-літровий турбомотор, а серед дизелів абсолютним кумиром автомобілістів є 1,9-літровий TDI, здатний долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту.

Слабкі місця: Головний ворог цього покоління – його солідний вік та величезні реальні пробіги. На деяких екземплярах від старості масово руйнується ізоляція бортової проводки. Особливо страждає блок комфорту, розташований під килимком водія. Складна багатоважільна передня підвіска вимагає регулярної та недешевої заміни алюмінієвих важелів.

Актуальність на ринку: від низької до середньої. Це варіант або як тимчасова машина на короткий термін, оскільки ціна стартує від 2,5 до 5 тисяч доларів, або вибір для фанатів, готових до постійних дрібних ремонтів.

Детальніше про технічну частину Volkswagen Passat B5

Volkswagen Passat B6 (2005–2010)

Шосте покоління повернулося до простішої та надійнішої підвіски типу McPherson попереду, отримало просторий салон та більший багажник. Проте з погляду надійності двигунів цей період був для концерну Volkswagen складним через впровадження перших систем безпосереднього впорскування та роботизованих коробок передач.

Слабкі місця: Бензинові мотори серій FSI та TSI перших років випуску страждали від швидкого розтягнення ланцюга газорозподільного механізму (ГРМ), високої витрати мастила та утворення нагару на клапанах. Перші коробки DSG серії DQ200 з "сухим" зчепленням виявились малоресурсними.

До того ж кузов B6 фарбувався за новими екологічними стандартами, через що він схильний до швидкої появи сколів та локальної корозії на арках, порогах та навколо ручок дверей.

Актуальність на ринку: середня. Купувати такий автомобіль варто дуже обережно, віддаючи перевагу бензиновому атмосферному мотору 1,6 MPI (ідеальний під установку ГБО) або пізнім 2,0-літровими дизелями із паливною системою Common Rail. Ціновий діапазон на такі авто в Україні становить близько 5-7 тисяч доларів.

Volkswagen Passat CC (2008–2016)

Створений на базі шостого покоління, цей автомобіль позиціювався як окрема, більш престижна модель у кузові чотиридверне купе. Passat CC (Comfort Coupe) отримав занижений силует, безрамкові двері та комфортніший. Технічно він повністю повторює стандартні моделі, проте налаштування підвіски дещо жорсткіші.

Слабкі місця: Специфічними проблемами моделі є механізм безрамкових дверей – взимку скло може примерзати, а з роками зношуються ущільнювачі, що призводить до аеродинамічних шумів. Крім того, Passat CC має обмежений простір над головою на задньому ряду через скошений дах, тому гірше підходить під роль сімейного авто. Оскільки машину купували для активної їзди, на ринку дуже багато екземплярів із сильно зношеними турбомоторами TSI та трансмісіями DSG.

Актуальність на ринку: середня. Автомобіль досі виглядає дуже стильно та ефектно, помітно виділяючись у потоці. Його купують переважно молоді водії, які готові платити за дизайн та миритися з вищою вартістю кузовних деталей. Ціни коливаються від 7,5 до 12 тисяч доларів.

Також цікаво: Альтернатива VW Passat: що можна купити в D-класі за $6-7 тисяч

Volkswagen Passat B7 та американський Passat NMS (2010–2015)

Сьоме європейське покоління стало глибокою модернізацією B6. Німецькі інженери провели серйозну роботу над помилками, модернізували поршневі групи бензинові двигунів TSI для подолання “масложору” та покращили якість лакофарбового покриття.

Паралельно у 2011 році бренд випустив модель для ринку США під назвою Passat NMS. Ця машина конструктивно значно простіша за європейського "брата" й має більшу довжину, а отже збільшений простір для задніх пасажирів, простіші матеріали оздоблення салону та комплектувалася класичним, надзвичайно надійним атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 2.5 літра у поєднанні зі звичайним гідротрансформатором компанії Aisin.

Слабкі місця: В європейському B7 основна зона ризику – "сухі" роботизовані коробки DSG. В американському Passat NMS слабким місцем є гірша керованість через простішу конструкцію підвіски, слабші гальма та шумоізоляція. Крім того, майже 95% машин із США потрапили в Україну після ДТП, тому якість їхнього відновлення є головним фактором ризику.

Актуальність на ринку: вкрай висока. Європейські дизелі 2.0 TDI на "мокрій" DSG серії DQ250 та американські атмосферники 2.5 з класичним "автоматом" на які без проблем встановлюється ГБО є справжніми бестселерами українського вторинного ринку в бюджеті 9–11,5 тисяч доларів.

Корисно: Volkswagen Passat зі США: більш надійний, ніж європейський

Volkswagen Passat B8 (2014–2023)

Восьме покоління перейшло на модульну платформу MQB, що дозволило зробити машину легшою, жорсткішою та значно сучаснішою. Бензинові двигуни серії EA211, наприклад, 1.4 TSI, та оновлені EA888 (2.0 TSI) позбулися дитячих хвороб, отримавши ремінний привід ГРМ або модернізовані ланцюги відповідно. Роботизовані коробки DSG також пройшли кілька хвиль модернізації й тепер мають великий ресурс.

Слабкі місця: Автомобіль конструктивно досить складний й має велику кількість цифрової електроніки, асистентів водія та дорогої матричної оптики. Будь-який серйозний ремонт чи усунення електричних збоїв потребує виключно кваліфікованого сервісу. Також на ринку є ризик натрапити на неякісно відновлені екземпляри, привезені зі США, або автівки зі змотаним пробігом, пригнані з країн ЄС.

Актуальність на ринку: вкрай висока. Це еталонний вибір у бізнес-класі на сьогодні, якщо бюджет дозволяє покупку в межах 15-20 тисяч доларів. Автомобіль повільно втрачає в ціні та пропонує максимальний комфорт і безпеку.

Коротко про сьогодення: Volkswagen Passat B9 (з 2024 року)

Найсвіжіше дев'яте покоління моделі, яке дебютувало у 2024 році, зазнало радикальних змін у філософії. Виробник повністю відмовився від класичного кузова седан – відтепер новий автомобіль випускається виключно у практичному кузові універсал (Variant).

Актуальність цієї генерації на ринку вживаних авто поки низька. Такі екземпляри наразі є поодинокими, коштують дуже дорого і купуються переважно як свіжа альтернатива новим автомобілям безпосередньо з автосалону.

Читайте також: Скручений пробіг до 250 тисяч кілометрів: що приховує ринок вживаних авто в Україні

Підсумок: Який Volkswagen Passat все-таки купити?

Вибір конкретного покоління Volkswagen Passat напряму залежить від фінансових можливостей покупця: