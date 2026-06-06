Какое поколение Volkswagen Passat украинцы чаще всего выбирают на вторичном рынке

Первый Volkswagen Passat увидел свет в далеком 1973 году, поэтому покупка старых генераций (до четвертого поколения включительно) сегодня уже потеряла практический смысл из-за их критического возраста. Потенциальным покупателям стоит сосредоточить внимание на более современных поколениях, начиная от модели с индексом B5.

Также полезно: Renault Megane: какое поколение бестселлера является лучшим на вторичном рынке

Volkswagen Passat B5 и B5+ (1996–2005)

Появление пятого поколения стало настоящей революцией, ведь по уровню отделки и сложности конструкции автомобиль приблизился к премиальным моделям Audi. Главное преимущество этой генерации – устойчивый к коррозии оцинкованный кузов и очень выносливые двигатели.

Лучшим выбором среди бензиновых вариантов является 1,6-литровый атмосферный, или 1,8-литровый турбомотор, а среди дизелей абсолютным кумиром автомобилистов является 1,9-литровый TDI, способен преодолевать сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Слабые места: Главный враг этого поколения – его солидный возраст и огромные реальные пробеги. На некоторых экземплярах от старости массово разрушается изоляция бортовой проводки. Особенно страдает блок комфорта, расположенный под ковриком водителя. Сложная многорычажная передняя подвеска требует регулярной и недешевой замены алюминиевых рычагов.

Актуальность на рынке: от низкой до средней. Это вариант либо как временная машина на короткий срок, поскольку цена стартует от 2,5 до 5 тысяч долларов, или выбор для фанатов, готовых к постоянным мелким ремонтам.

Подробнее о технической части Volkswagen Passat B5

Volkswagen Passat B6 (2005–2010)

Шестое поколение вернулось к более простой и надежной подвеске типа McPherson впереди, получило просторный салон и больший багажник. Однако с точки зрения надежности двигателей этот период был для концерна Volkswagen сложным из-за внедрения первых систем непосредственного впрыска и роботизированных коробок передач.

Слабые места: Бензиновые моторы серий FSI и TSI первых лет выпуска страдали от быстрого растяжения цепи газораспределительного механизма (ГРМ), высокого расхода масла и образования нагара на клапанах. Первые коробки DSG серии DQ200 с "сухим" сцеплением оказались малоресурсными.

К тому же кузов B6 красился по новым экологическим стандартам, из-за чего он подвержен быстрому появлению сколов и локальной коррозии на арках, порогах и вокруг ручек дверей.

Актуальность на рынке: средняя. Покупать такой автомобиль стоит очень осторожно, отдавая предпочтение бензиновому атмосферному мотору 1,6 MPI (идеальный под установку ГБО) или поздним 2,0-литровыми дизелями с топливной системой Common Rail. Ценовой диапазон на такие авто в Украине составляет около 5-7 тысяч долларов.

Volkswagen Passat CC (2008–2016)

Созданный на базе шестого поколения, этот автомобиль позиционировался как отдельная, более престижная модель в кузове четырехдверное купе. Passat CC (Comfort Coupe) получил заниженный силуэт, безрамочные двери и более комфортный. Технически он полностью повторяет стандартные модели, однако настройки подвески несколько жестче.

Слабые места: Специфическими проблемами модели является механизм безрамочных дверей – зимой стекло может примерзать, а с годами изнашиваются уплотнители, что приводит к аэродинамическим шумам. Кроме того, Passat CC имеет ограниченное пространство над головой на заднем ряду из-за скошенной крыши, поэтому хуже подходит под роль семейного авто. Поскольку машину покупали для активной езды, на рынке очень много экземпляров с сильно изношенными турбомоторами TSI и трансмиссиями DSG.

Актуальность на рынке: средняя. Автомобиль до сих пор выглядит очень стильно и эффектно, заметно выделяясь в потоке. Его покупают преимущественно молодые водители, которые готовы платить за дизайн и мириться с высокой стоимостью кузовных деталей. Цены колеблются от 7,5 до 12 тысяч долларов.

Также интересно: Альтернатива VW Passat: что можно купить в D-классе за $6-7 тысяч

Volkswagen Passat B7 и американский Passat NMS (2010–2015)

Седьмое европейское поколение стало глубокой модернизацией B6. Немецкие инженеры провели серьезную работу над ошибками, модернизировали поршневые группы бензиновых двигателей TSI для преодоления “масложора” и улучшили качество лакокрасочного покрытия.

Параллельно в 2011 году бренд выпустил модель для рынка США под названием Passat NMS. Эта машина конструктивно значительно проще европейского "брата" и имеет большую длину, а следовательно увеличенное пространство для задних пассажиров, простые материалы отделки салона и комплектовалась классическим, чрезвычайно надежным атмосферным бензиновым двигателем объемом 2.5 литра в сочетании с обычным гидротрансформатором компании Aisin.

Слабые места: В европейском B7 основная зона риска – "сухие" роботизированные коробки DSG. В американском Passat NMS слабым местом является худшая управляемость из-за простой конструкции подвески, слабые тормоза и шумоизоляция. Кроме того, почти 95% машин из США попали в Украину после ДТП, поэтому качество их восстановления является главным фактором риска.

Актуальность на рынке: крайне высока. Европейские дизели 2.0 TDI на "мокрой" DSG серии DQ250 и американские атмосферники 2.5 с классическим "автоматом" на которые без проблем устанавливается ГБО являются настоящими бестселлерами украинского вторичного рынка в бюджете 9–11,5 тысяч долларов.

Полезно: Volkswagen Passat из США: более надежный, чем европейский

Volkswagen Passat B8 (2014–2023)

Восьмое поколение перешло на модульную платформу MQB, что позволило сделать машину легче, жестче и значительно современнее. Бензиновые двигатели серии EA211, например, 1.4 TSI, и обновленные EA888 (2.0 TSI) избавились от детских болезней, получив ременной привод ГРМ или модернизированные цепи соответственно. Роботизированные коробки DSG также прошли несколько волн модернизации и теперь имеют большой ресурс.

Слабые места: Автомобиль конструктивно достаточно сложный и имеет большое количество цифровой электроники, ассистентов водителя и дорогой матричной оптики. Любой серьезный ремонт или устранение электрических сбоев требует исключительно квалифицированного сервиса. Также на рынке есть риск встретить некачественно восстановленные экземпляры, привезенные из США, или машины со смотанным пробегом, пригнанные из стран ЕС.

Актуальность на рынке: крайне высокая. Это эталонный выбор в бизнес-классе на сегодня, если бюджет позволяет покупку в пределах 15-20 тысяч долларов. Автомобиль медленно теряет в цене и предлагает максимальный комфорт и безопасность.

Коротко о настоящем: Volkswagen Passat B9 (с 2024 года)

Самое свежее девятое поколение модели, которое дебютировало в 2024 году, претерпело радикальные изменения в философии. Производитель полностью отказался от классического кузова седан – отныне новый автомобиль выпускается исключительно в практическом кузове универсал (Variant).

Актуальность этой генерации на рынке подержанных авто пока низкая. Такие экземпляры пока единичны, стоят очень дорого и покупаются преимущественно как свежая альтернатива новым автомобилям непосредственно из автосалона.

Читайте также: Скрученный пробег до 250 тысяч километров: что скрывает рынок подержанных авто в Украине

Итог: Какой Volkswagen Passat все-таки купить?

Выбор конкретного поколения Volkswagen Passat напрямую зависит от финансовых возможностей покупателя: