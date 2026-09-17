Авто з Китаю: які моделі обирали українці у серпні

BYD Sea Lion 06
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У серпні 2026 року українці придбали 1075 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. За даними “Укравтопрому”, це на 56% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.
Із загальної кількості 790 автомобілів були новими, а 285 — вживаними. Продажі нових китайських авто скоротилися на 61%, тоді як сегмент вживаних машин зменшився на 28%.
Які китайські авто купували найчастіше
Абсолютну більшість автомобілів китайського походження становили електромобілі — їхня частка склала 57%.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Серед нових авто найбільшим попитом користувалися:
- BYD Sea Lion 06 — 132 авто;
- Zeekr 001 — 46;
- Zeekr 7X — 44;
- MG 4 — 36;
- MG HS — 35.
У сегменті вживаних китайських автомобілів лідерами стали:
- BYD Song L — 29 авто;
- Zeekr 7X — 28;
- BYD Sea Lion 05 — 18;
- BYD Sea Lion 06 — 16;
- Zeekr 001 — 14.
Таким чином, серед найпопулярніших моделей як нових, так і вживаних автомобілів із Китаю переважали електричні моделі.