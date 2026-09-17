Авто з Китаю: які моделі обирали українці у серпні

У серпні 2026 року українці придбали 1075 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. За даними “Укравтопрому”, це на 56% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

Із загальної кількості 790 автомобілів були новими, а 285 — вживаними. Продажі нових китайських авто скоротилися на 61%, тоді як сегмент вживаних машин зменшився на 28%.

Які китайські авто купували найчастіше

Абсолютну більшість автомобілів китайського походження становили електромобілі — їхня частка склала 57%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Серед нових авто найбільшим попитом користувалися:

BYD Sea Lion 06 — 132 авто; Zeekr 001 — 46; Zeekr 7X — 44; MG 4 — 36; MG HS — 35.

У сегменті вживаних китайських автомобілів лідерами стали:

BYD Song L — 29 авто; Zeekr 7X — 28; BYD Sea Lion 05 — 18; BYD Sea Lion 06 — 16; Zeekr 001 — 14.

Таким чином, серед найпопулярніших моделей як нових, так і вживаних автомобілів із Китаю переважали електричні моделі.