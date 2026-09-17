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Авто з Китаю: які моделі обирали українці у серпні

Значне зменшення імпорту авто з Китаю пов’язане зі збільшенням податків на ввезення електромобілів.
Авто з Китаю: які моделі купували у серпні

BYD Sea Lion 06

Євген Гудущан
logo17 вересня, 13:40
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У серпні 2026 року українці придбали 1075 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. За даними “Укравтопрому”, це на 56% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

Із загальної кількості 790 автомобілів були новими, а 285 — вживаними. Продажі нових китайських авто скоротилися на 61%, тоді як сегмент вживаних машин зменшився на 28%.

Які китайські авто купували найчастіше

Абсолютну більшість автомобілів китайського походження становили електромобілі — їхня частка склала 57%.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Серед нових авто найбільшим попитом користувалися:

  1. BYD Sea Lion 06 — 132 авто;
  2. Zeekr 001 — 46;
  3. Zeekr 7X — 44;
  4. MG 4 — 36;
  5. MG HS — 35.

У сегменті вживаних китайських автомобілів лідерами стали:

  1. BYD Song L — 29 авто;
  2. Zeekr 7X — 28;
  3. BYD Sea Lion 05 — 18;
  4. BYD Sea Lion 06 — 16;
  5. Zeekr 001 — 14.

Таким чином, серед найпопулярніших моделей як нових, так і вживаних автомобілів із Китаю переважали електричні моделі.

#Статистика #Новини #BYD #Китай #Вживані авто #Автобізнес
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