Авто из Китая: какие модели выбирали украинцы в августе

В августе 2026 украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. По данным“ Укравтопром” , это на 56% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Из общего количества 790 автомобилей были новыми, а 285 – подержанными. Продажи новых китайских авто сократились на 61%, в то время как сегмент подержанных машин уменьшился на 28%.

Какие китайские авто покупали чаще всего

Абсолютное большинство автомобилей китайского происхождения составляли электромобили – их доля составила 57%.

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Среди новых авто наибольшим спросом пользовались:

BYD Sea Lion 06 – 132 авто; Zeekr 001 - 46; Zeekr 7X - 44; MG 4 - 36; MG HS - 35.

В сегменте подержанных китайских автомобилей лидерами стали:

BYD Song L – 29 авто; Zeekr 7X - 28; BYD Sea Lion 05-18; BYD Sea Lion 06-16; Zeekr 001 - 14.

Таким образом, среди самых популярных моделей как новых, так и подержанных автомобилей Китая преобладали электрические модели.