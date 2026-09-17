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Авто из Китая: какие модели выбирали украинцы в августе

Значительное уменьшение импорта автомобилей из Китая связано с увеличением налогов на ввоз электромобилей.
Авто из Китая: какие модели покупали в августе

BYD Sea Lion 06

Евгений Гудущан
logo17 сентября, 13:40
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В августе 2026 украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. По данным“ Укравтопром” , это на 56% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Из общего количества 790 автомобилей были новыми, а 285 – подержанными. Продажи новых китайских авто сократились на 61%, в то время как сегмент подержанных машин уменьшился на 28%.

Какие китайские авто покупали чаще всего

Абсолютное большинство автомобилей китайского происхождения составляли электромобили – их доля составила 57%.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Среди новых авто наибольшим спросом пользовались:

  1. BYD Sea Lion 06 – 132 авто;
  2. Zeekr 001 - 46;
  3. Zeekr 7X - 44;
  4. MG 4 - 36;
  5. MG HS - 35.

В сегменте подержанных китайских автомобилей лидерами стали:

  1. BYD Song L – 29 авто;
  2. Zeekr 7X - 28;
  3. BYD Sea Lion 05-18;
  4. BYD Sea Lion 06-16;
  5. Zeekr 001 - 14.

Таким образом, среди самых популярных моделей как новых, так и подержанных автомобилей Китая преобладали электрические модели.

#Китай #Б/у автомобили #Статистика #BYD #Новости #Aвтобизнес
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