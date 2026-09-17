Авто из Китая: какие модели выбирали украинцы в августе

BYD Sea Lion 06
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В августе 2026 украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. По данным“ Укравтопром” , это на 56% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года.
Из общего количества 790 автомобилей были новыми, а 285 – подержанными. Продажи новых китайских авто сократились на 61%, в то время как сегмент подержанных машин уменьшился на 28%.
Какие китайские авто покупали чаще всего
Абсолютное большинство автомобилей китайского происхождения составляли электромобили – их доля составила 57%.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Среди новых авто наибольшим спросом пользовались:
- BYD Sea Lion 06 – 132 авто;
- Zeekr 001 - 46;
- Zeekr 7X - 44;
- MG 4 - 36;
- MG HS - 35.
В сегменте подержанных китайских автомобилей лидерами стали:
- BYD Song L – 29 авто;
- Zeekr 7X - 28;
- BYD Sea Lion 05-18;
- BYD Sea Lion 06-16;
- Zeekr 001 - 14.
Таким образом, среди самых популярных моделей как новых, так и подержанных автомобилей Китая преобладали электрические модели.