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Автогаз по 60 гривень вже реальність: чому ціни на АЗС швидко ростуть

Гуртова вартість скрапленого газу в Україні сягнула абсолютного історичного максимуму, перетнувши позначку у 103 тисячі гривень за тонну. Такий ціновий стрибок миттєво вдарив по гаманцях водіїв, адже на деяких заправках вартість літра пального вже впритул наблизилася до 60 гривень.
Автогаз стрімко дорожчає: ціни на АЗС сягнули 60 грн

Автогаз по 60 гривень

Євген Гудущан
logo22 жовтня, 20:00
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Як повідомляє профільне видання enkorr, на останніх торгах Української енергетичної біржі окремі партії ресурсу продавалися навіть дорожче 105 тисяч гривень за тонну. Лише за один тиждень середньозважена вартість пального від державних компаній Укргазвидобування та Укрнафта підскочила майже на 7–9 тисяч гривень.

Ринок LPG розганяє гострий дефіцит, а логістичні затримки лише погіршують ситуацію, – аналітики видання. Високі безпекові ризики суттєво здорожчують постачання, а зростання закупівельних прайсів додатково тисне на внутрішній ринок.

Як змінилися цінники на стелах

Здорожчання гурту миттєво перенеслося на роздрібні мережі, де середня вартість літра автогазу за тиждень зросла на понад 5 гривень і становить 52,23 гривні. Найсильніше ціновий удар відчули невеликі регіональні оператори, які не мали запасів для маневру й залежали від закупівель на внутрішньому ринку.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Абсолютним рекордсменом стала кіровоградська мережа Рур груп, де газ злетів одразу на 14,40 гривні і тепер коштує 59,90 грн/л. Преміальні бренди на кшталт ОККО та WOG тримаються ближче до середнього рівня, просячи за літр 52,90 та 53,50 гривні відповідно.


Вартість скрапленого газу стрімко зростає / Джерело фото: enkorr

Мінімальні ціни поки що намагаються утримувати дискаунтери Авантаж 7 та БРСМ-Нафта, де пальне обійдеться близько 50 гривень за літр. Проте оператори прогнозують, що середня ціна на АЗС незабаром може досягнути 55 гривень, а розрахункова вартість з огляду на поточні реалії взагалі сягає 61 гривні.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, передумови для нинішнього стрибка почали формуватися ще на початку жовтня. Тоді через затримки в логістиці та зростання вартості пального на зовнішніх ринках гуртові партії скрапленого газу почали стрімко додавати в ціні, що змусило АЗС переписувати прайси.

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