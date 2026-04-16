Автосхеми втечі: де ховали ухилянтів під час трансферу до кордону

У справі фігурують водії, посередники та “клієнти”, яких доставляли до прикордоння різними способами – від звичайного трансферу до прихованого перевезення у вантажних відсіках.

Усім повідомлено про підозру за "популярною" 332-ю статтею Кримінального кодексу України. Організаторам загрожує від 5 до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили одночасно прокуратура та поліція Житомирської області.

Трансфер з комфортом до кордону не дійшов

У ході досудового розслідування встановлено, що 55-річний житель Київської області підшукував "пасажирів" у столиці та за 7 тисяч гривень погоджувався доставити їх до прикордонної зони.

Він охочих до перетину кордону у Києві та віз у напрямку Житомирщини, однак у Коростенському районі автомобіль зупинили правоохоронці.

Щоправда, точно не повідомляється кінцевий маршрут і поки не зрозуміло, до якого саме кордону мав підвезти "клієнта" організатор схеми.

Обидва власники транспортних засобів під арештом, як і їх машини, телефони та гроші. Фото: з оперативного провадження

Це міг бути як білоруський кордон, оскільки Коростенський район межує як з Білоруссю, так й західний, оскільки там проходить знаменита автомагістраль "Варшавка", що веде до пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Під лантухами у фургоні їхати дорого

Інший фігурант – 53-річний житель Рівненської області – діяв більш "конспіративно". Він перевозив двох чоловіків у фургоні Mercedes Sprinter, сховавши їх у вантажному відсіку під шаром клунків з будівельними матеріалами.

Попри гарно продуману схованку, двох чоловіків мобілізаційного віку викрили прикордонники під час перевірки автомобіля. Контроль здійснювався біля одного з сіл Коростенського району.

Послуга надавалася тільки за готівку

Слідчі встановили, що обидві схеми координувалися через посередників. Вони узгоджували маршрути, місця зустрічей і дії "клієнтів".

Під час обшуків правоохоронці вилучили два транспортні засоби, п’ять мобільних телефонів, а також значні суми готівки – 15 700 доларів і 3 400 євро.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших учасників схем.