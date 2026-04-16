Автосхемы побега: где прятали уклонистов во время трансфера к границе

В деле фигурируют водители, посредники и “клиенты”, которых доставляли в приграничье различными способами – от обычного трансфера до скрытой перевозки в грузовых отсеках.

Всем сообщено о подозрении по "популярной" 332-й статье Уголовного кодекса Украины. Организаторам грозит от 5 до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщили одновременно прокуратура и полиция Житомирской области.

Трансфер до границы не дошел

В ходе досудебного расследования установлено, что 55-летний житель Киевской области подыскивал "пассажиров" в столице и за 7 тысяч гривен соглашался доставить их в пограничную зону.

Он желающих пересечь границу в Киеве и вез в направлении Житомирщины, однако в Коростенском районе автомобиль остановили правоохранители.

Правда, точно не сообщается конечный маршрут и пока не понятно, к какой именно границе должен был подвезти "клиента" организатор схемы.

Оба владельца транспортных средств под арестом, как и их машины, телефоны и деньги. Фото: из оперативного производства

Это могла быть как белорусская граница, поскольку Коростенский район граничит как с Беларусью, так и западный, поскольку там проходит знаменитая автомагистраль "Варшавка", ведущая к пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Под мешками в фургоне ехать дорого

Другой фигурант – 53-летний житель Ровенской области – действовал более "конспиративно". Он перевозил двух мужчин в фургоне Mercedes Sprinter, спрятав их в грузовом отсеке под слоем мешков со строительными материалами.

Несмотря на хорошо продуманный тайник, двух мужчин мобилизационного возраста разоблачили пограничники во время проверки автомобиля. Контроль осуществлялся возле одного из сел Коростенского района.

Услуга предоставлялась только за наличные

Следователи установили, что обе схемы координировались через посредников. Они согласовывали маршруты, места встреч и действия "клиентов".

Во время обысков правоохранители изъяли два транспортных средства, пять мобильных телефонов, а также значительные суммы наличных – 15 700 долларов и 3 400 евро.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других участников схем.