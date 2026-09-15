АЗС Київщини будуть закривати ще до оголошення повітряної тривоги

Автозаправні комплекси Київської області посилять заходи безпеки під час повітряних атак. За рішенням ради оборони Київщини та за координації Київської обласної військової адміністрації відповідальні працівники АЗС отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують сили оборони.

Система дозволить у режимі реального часу отримувати актуальну інформацію про повітряні загрози. Завдяки цьому відповідальні працівники зможуть оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи автозаправних комплексів у разі виникнення загрози.

Фактично АЗС матимуть більше інформації, ніж лише сигнал про оголошення повітряної тривоги. Це має допомогти завчасно реагувати на конкретну небезпеку та забезпечувати безпеку працівників і людей, які перебувають на території заправки.

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Чому так роблять

Необхідність посилення таких заходів пов’язана з останніми атаками на АЗС та інші об’єкти паливної інфраструктури. В умовах постійної загрози підприємствам намагаються надати додаткові інструменти для швидшого реагування.

Водночас водіям нагадали про необхідність відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги та виконувати вказівки працівників АЗС щодо роботи заправки під час небезпеки.

Очікується, що використання системи повітряної обізнаності допоможе АЗС Київщини швидше реагувати на загрози та зменшити ризики для людей на території заправних комплексів.