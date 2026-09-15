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АЗС Киевщины будут закрывать еще до объявления воздушной тревоги

АЗС Киевской области получат доступ к системе воздушной осведомленности сил обороны. Благодаря этому ответственные работники смогут более оперативно прекращать работу автозаправочных комплексов в случае возникновения угрозы.
АЗС Киевщины будут закрывать еще до тревоги

АЗС

Евгений Гудущан
logo15 сентября, 16:12
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Автозаправочные комплексы Киевской области усилят меры безопасности при воздушных атаках. По решению совета обороны Киевщины и координации Киевской областной военной администрации ответственные работники АЗС получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, используемой силами обороны.

Система позволит в режиме реального времени получать актуальную информацию о воздушных угрозах. Благодаря этому ответственные работники смогут более оперативно принимать решение о работе автозаправочных комплексов в случае возникновения угрозы.

Фактически АЗС будут иметь больше информации, чем сигнал об объявлении воздушной тревоги. Это должно помочь раньше времени реагировать на конкретную опасность и обеспечивать безопасность работников и людей, находящихся на территории заправки.

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Почему так поступают

Необходимость усиления таких мер связана с последними атаками на АЗС и другие объекты топливной инфраструктуры. В условиях постоянной угрозы предприятиям пытаются предоставить дополнительные инструменты для более быстрого реагирования.

В то же время, водителям напомнили о необходимости ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и следовать указаниям работников АЗС по работе заправки во время опасности.

Ожидается, что использование системы воздушной осведомленности поможет АЗС Киевщины быстрее реагировать на угрозы и снизить риски для людей на территории заправочных комплексов.

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