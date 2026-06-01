АЗС Київщини по вінця залиті контрафактним пальним

Перед судом постануть п'ятеро учасників угруповання, котрі організували незаконний обіг підакцизної продукції через мережу автозаправних станцій області. За даними слідства, йдеться про реалізацію великих партій пального різних видів.

Про аферу з пальним на своїй ФБ-сторінці розповіли детективи територіального управління БЕБ у Київській області та пресслужба прокуратури Київщини.

Читайте також Де на Київщині прикрили незаконні АЗС з "бодягою" у цистернах

Сурогат із нафтобази

Слідство встановило, що незаконно виготовлене пальне зберігалося на нафтобазі в Білоцерківському районі. Це був своєрідний перевалковий пункт, звідки пальне розвозили на підконтрольні автозаправні станції.

При цьому АЗС працювали без належних сертифікатів якості, а операції з продажу підакцизних товарів не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку.

Фактично клієнтам пропонували пальне невідомого походження та якості, що реалізовувалося поза державним контролем.

Процесуальні дії детективів на об'єктах злочинної групи санкціоновано судом. Фото: БЕБ та прокуратура Київщини

Вилучили понад 146 тисяч літрів

Під час санкціонованих обшуків на автозаправних станціях, нафтобазі та об'єктах, пов'язаних із діяльністю фігурантів, детективи вилучили понад 146 тисяч літрів пального та скрапленого газу.

"У ході санкціонованих обшуків на АЗС, нафтобазі та за місцями проживання фігурантів вилучено понад 57 тисяч літрів бензину, майже 85 тисяч літрів дизельного пального та 4,5 тисячі літрів скрапленого газу загальною вартістю понад вісім мільйонів гривень, – уточнюють у прокуратурі Київщини

Також правоохоронці вилучили резервуари для зберігання нафтопродуктів, паливорозподільне обладнання, автоцистерни, фінансову документацію, чорнові записи, мобільні телефони та готівкові кошти.

Орієнтовна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів перевищує 8 мільйонів гривень.

Читайте також На Київщині ліквідували п’ять нелегальних АЗС із фальсифікованим пальним

Справу передали до суду

Обвинувальний акт щодо п'ятьох учасників організованої групи скеровано до суду за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, вчинені організованою групою.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань у Київській області, процесуальне керівництво забезпечувала Київська обласна прокуратура.