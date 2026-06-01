АЗС Киевщины доверху залиты контрафактным топливом

Перед судом предстанут пятеро участников группировки, которые организовали незаконный оборот подакцизной продукции через сеть автозаправочных станций области. По данным следствия, речь идет о реализации крупных партий топлива различных видов.

Об афере с горючим на своей ФБ-странице рассказали детективы территориального управления БЭБ в Киевской области и пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Суррогат с нефтебазы

Следствие установило, что незаконно изготовленное топливо хранилось на нефтебазе в Белоцерковском районе. Это был своеобразный перевалочный пункт, откуда топливо развозили на подконтрольные автозаправочные станции.

При этом АЗС работали без надлежащих сертификатов качества, а операции по продаже подакцизных товаров не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.

Фактически клиентам предлагали топливо неизвестного происхождения и качества, что реализовывалось вне государственного контроля.

Процессуальные действия детективов на объектах преступной группы санкционировано судом. Фото: БЭБ и прокуратура Киевской области

Изъяли более 146 тысяч литров

Во время санкционированных обысков на автозаправочных станциях, нефтебазе и объектах, связанных с деятельностью фигурантов, детективы изъяли более 146 тысяч литров топлива и сжиженного газа.

"В ходе санкционированных обысков на АЗС, нефтебазе и по местам жительства фигурантов изъято более 57 тысяч литров бензина, почти 85 тысяч литров дизельного топлива и 4,5 тысячи литров сжиженного газа общей стоимостью более восьми миллионов гривен, – уточняют в прокуратуре Киевской области

Также правоохранители изъяли резервуары для хранения нефтепродуктов, топливораспределительное оборудование, автоцистерны, финансовую документацию, черновые записи, мобильные телефоны и наличные средства.

Дело передали в суд

Обвинительный акт в отношении пятерых участников организованной группы направлено в суд по ч. 3 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров, совершенные организованной группой.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области, процессуальное руководство обеспечивала Киевская областная прокуратура.