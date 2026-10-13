Бензин і далі рулить: які автомобілі найчастіше розгрібали українці у вересні

За даними асоціації Укравтопром, минулого місяця загальна кількість зареєстрованих бензинових легковиків сягнула позначки у 13,1 тисячі одиниць. Цікаво, що структура попиту зазнала певних змін: якщо продажі нових машин з автосалонів трохи просіли, то вторинний ринок впевнено тягне статистику вгору.

З цієї солідної цифри на нові автомобілі припало лише 1,9 тисячі штук, що демонструє падіння на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Натомість сегмент імпортованих вживаних авто зріс на 7%, склавши значні 11,2 тисячі реєстрацій.

Хто в лідерах серед нових авто

Серед машин без пробігу українські водії віддали перевагу перевіреним кросоверам, які ідеально підходять для наших доріг. Абсолютним бестселером став корейський Hyundai Tucson, який знайшов 146 нових власників.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У спину йому дихає практичний Skoda Kodiaq із показником у 110 проданих екземплярів. Трійку лідерів замикає стильна Mazda CX5, яку обрали 109 покупців, а одразу за нею розташувалися народний улюбленець Renault Duster (108 штук) та компактний Suzuki SX4 (102 штуки).

Вторинний ринок диктує свої правила

Що стосується "свіжопригнаних" бензинових авто, то тут смаки українців залишаються стабільними роками. Перше місце впевнено тримає легендарний Volkswagen Golf, який пригнали у кількості 737 одиниць.

Трохи відстав від нього родинний кросовер Volkswagen Tiguan із результатом у 721 зареєстроване авто. Також до п'ятірки найзатребуваніших увійшли американський хіт Nissan Rogue (569 штук), преміальний Audi Q5 (567 штук) та практична Skoda Octavia, яку обрали 349 разів.

Як бачимо, попри всі розмови про тотальну електрифікацію, наш водій поки що голосує гаманцем за зрозумілий та надійний бензиновий двигун. Адекватний прайс на обслуговування та відсутність прив'язки до розеток роблять такі машини найраціональнішим вибором на сьогодні.