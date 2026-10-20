Бензин рулить: які вживані авто з США найчастіше приганяють українці

Як повідомляє профільна асоціація Укравтопром, загальна кількість імпортованих "американців" виявилася на 0,3 відсотка меншою, ніж за аналогічний період минулого 2025 року. Проте ця цифра свідчить про стабільність ринку, адже потік машин із-за океану практично не зменшується.

Цікаво поглянути на вподобання наших водіїв щодо типу двигунів. Абсолютну першість традиційно тримають бензинові моделі, які охопили 53 відсотки від загальної кількості привезених автомобілів.

А от електромобілі впевнено закріпилися на другій позиції з часткою у 26 відсотків. Гібридним авто віддали перевагу 14 відсотків покупців, тоді як дизельні машини та транспорт із ГБО пасуть задніх – 4 та 3 відсотки відповідно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щодо стану машин, то українці намагаються вибирати відносно свіжі варіанти. Середній вік заокеанського транспорту з пробігом, який цьогоріч отримав українські номери, становить 6,2 року.

Які моделі розлітаються найшвидше

Якщо говорити про конкретні вподобання, то лідером симпатій залишається практичний кросовер Ford Escape. За дев'ять місяців українці придбали 3721 таку автівку, оцінивши її місткість та адекватну вартість обслуговування.

На п'яти лідеру наступають одразу дві моделі від Ілона Маска. Електричний кросовер Tesla Model Y розійшовся тиражем у 2935 одиниць, а популярний седан Tesla Model 3 обрали 2715 автомобілістів.

Замикають п'ятірку лідерів преміальний баварець BMW X3 з показником у 2578 реєстрацій та перевірений часом сімейний улюбленець Nissan Rogue, який знайшов 2466 нових власників.