Бензин рулит: какие подержанные автомобили из США чаще всего пригоняют украинцы

Как сообщает профильная ассоциация Укравтопром, общее количество импортированных "американцев" оказалось на 0,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого 2025 года. Однако эта цифра свидетельствует о стабильности рынка, так как поток машин из-за океана практически не уменьшается.

Интересно взглянуть на предпочтения наших водителей по типу двигателей. Абсолютное первенство традиционно удерживают бензиновые модели, охватившие 53 процента от общего количества привезенных автомобилей.

А вот электромобили уверенно закрепились на второй позиции с долей в 26 процентов. Гибридные авто предпочли 14 процентов покупателей, тогда как дизельные машины и транспорт из ГБО отстают.– 4 и 3 процента соответственно.

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Что касается состояния машин, то украинцы пытаются выбирать относительно свежие варианты. Средний возраст заокеанского транспорта с пробегом, получившим в этом году украинские номера, составляет 6,2 года.

Какие модели разлетаются быстрее всего

Если говорить о конкретных предпочтениях, то лидером симпатий остается практичный кроссовер Ford Escape. За девять месяцев украинцы приобрели 3721 такой автомобиль, оценив его емкость и адекватную стоимость обслуживания.

На пяти лидера наступают сразу две модели от Илона Маска. Электрический кроссовер Tesla Model Y разошелся тиражом в 2935 единиц, а популярный седан Tesla Model 3 выбрали 2715 автомобилистов.

Замыкают пятерку лидеров премиальный баварец BMW X3 с показателем в 2578 регистраций и проверенный временем семейный любимец Nissan Rogue, который нашел 2466 новых владельцев.