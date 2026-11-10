Бензинові двигуни знову в моді: які вживані авто найчастіше приганяли українці у жовтні

За даними асоціації Укравтопром, минулого місяця динаміка ввезення секонд-хенду дещо просіла порівняно з минулим роком. "Ринок демонструє зміну пріоритетів покупців на користь традиційного пального", – зазначають експерти.

Найбільшим сюрпризом стало різке повернення інтересу до класичних бензинових двигунів. Їхня частка злетіла до 51%, хоча ще у жовтні 2025 року цей показник становив скромні 44%.

Натомість електромобілі помітно здали позиції, впавши з торішніх 30% до нинішніх 20%. Дизельні машини також потроху втрачають аудиторію і зараз займають 16% ринку, тоді як гібриди впевнено наростили м'язи до 10%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автомобілі з ГБО стабільно тримають свої 3%, що свідчить про сталу, хоч і невелику, нішу прихильників газу.

Народні улюбленці: що купують найчастіше

Абсолютним лідером серед пригнаних машин традиційно залишається Volkswagen Golf. Цей німецький хетчбек обрали 971 раз, що підтверджує його статус ідеального балансу ціни та якості для наших доріг.

Другу сходинку впевнено тримає кросовер Volkswagen Tiguan із показником у 800 реєстрацій. Замикає трійку лідерів популярний заокеанський гість Nissan Rogue, який розійшовся тиражем у 733 екземпляри.

До першої п'ятірки також увірвалися преміальний Audi Q5 (698 одиниць) та практична Skoda Octavia (650 штук). Трохи відстає від них французький бестселер Renault Megane, який знайшов 604 нових власників.

Попри загальний спад інтересу до батарейних авто, у десятці найкращих все ж знайшлося місце для електрокарів. Tesla Model Y та Nissan Leaf посіли сьоме і восьме місця відповідно, а Tesla Model 3 опинилася на дев'ятій сходинці.

Замикає топ-10 кросовер Ford Escape, який обрали 469 українських водіїв.