На Полтавщині легалізували пікап Tesla Model 3

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, незвичну процедуру перереєстрації провели у місті Горішні Плавні. Власник на ім'я Віталій вирішив не списувати імпортований з-за кордону електрокар після серйозної ДТП, а знайшов йому цілком практичне застосування у сільській місцевості.

Оскільки машина приїхала з іншої країни, спершу її довелося поставити на звичайний український облік. Це обов'язкова вимога локального законодавства: будь-який імпортований транспорт має пройти первинну реєстрацію до того, як у його конструкцію почнуть вносити радикальні зміни.

Як узаконити нестандартний проєкт

Далі розпочався етап паперової та технічної роботи. Спочатку фахівці розробили та погодили спеціальну проєктну документацію, де чітко прописали всі майбутні метаморфози кузова та агрегатів.

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Після завершення слюсарних робіт оновлена Tesla вирушила на оцінювання відповідності. Отримавши сертифікат, який підтверджує безпечність саморобки, Віталій звернувся до місцевого ТСЦ МВС і без проблем вписав нове призначення машини у свідоцтво про реєстрацію.

Зміна конструкції потребує не лише технічних робіт, а й дотримання визначеної процедури,

– наголошують у відомстві.

Тож якщо ви плануєте подібний тюнінг, головне правило – дотримуватися чіткої послідовності дій та не ігнорувати етап сертифікації.

Електромобілі змінюють професію

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Тернопільщині місцева поліція також пересіла на вживані Tesla Model 3 зі США. Копи використовують відновлені електрокари для патрулювання, а заряджати їх планують від власної сонячної електростанції, щоб не залежати від відключень світла.

А за океаном пішли ще далі: як уже повідомлялося на нашому сайті, канадські майстри перетворили класичний позашляховик International Harvester Scout на електромобіль. Під капот інтегрували мотор від Nissan Leaf, причому залишили рідну механічну коробку передач та повний привід.