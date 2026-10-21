В Полтавской области легализовали пикап Tesla Model 3

Пикап Tesla Model 3
Как сообщает Главный сервисный центр МВД, необычную процедуру перерегистрации провели в городе Горишние Плавни. Владелец по имени Виталий решил не списывать импортированный из-за границы электрокар после серьезного ДТП, а нашел ему вполне практичное применение в сельской местности.
Поскольку машина приехала из другой страны, сначала пришлось поставить ее на обычный украинский учет. Это обязательное требование локального законодательства: любой импортируемый транспорт должен пройти первичную регистрацию, прежде чем в его конструкцию начнут вносить радикальные изменения.
Как узаконить нестандартный проект
Дальше начался этап бумажной и технической работы. Сначала специалисты разработали и согласовали специальную проектную документацию, где четко прописали все будущие метаморфозы кузова и агрегатов.
После завершения слесарных работ обновленная Tesla отправилась на оценку соответствия. Получив сертификат, подтверждающий безопасность поделки, Виталий обратился в местный ТСЦ МВД и без проблем вписал новое назначение машины в свидетельство о регистрации.
Изменение конструкции требует не только технических работ, но и соблюдения определенной процедуры,
– подчеркивают в ведомстве.
Так что если вы планируете подобный тюнинг, главное правило– соблюдать четкую последовательность действий и не игнорировать этап сертификации.
Электромобили сменяют профессию
Напомним, ранее мы писали, что в Тернопольской области местная полиция также пересела на подержанные T esla Model 3 из США. Копы используют восстановленные электрокары для патрулирования, а заряжать их планируют от собственной солнечной электростанции, чтобы не зависеть от отключения света.
А за океаном пошли еще дальше: как уже сообщалось на нашем сайте, канадские мастера превратили классический внедорожник. International Harvester Scout электромобиль. Под капот интегрировали мотор от Nissan Leaf, причем оставили родную механическую коробку и полный привод.