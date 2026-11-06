Бензин знову в моді: українці масово відмовляються від електромобілів

Як повідомляє асоціація Укравтопром, минулого місяця розстановка сил на ринку нових легковиків кардинально змінилася. Якщо ще рік тому машини з традиційними моторами займали 48% ринку, то зараз цей показник впевнено перевалив за 64%.

Найбільший шматок пирога дістався бензиновим моделям, які охопили 39,7% усіх жовтневих продажів. Дизельні машини також наростили м'язи, збільшивши свою присутність до 24,7% порівняно з 18,6% у жовтні минулого року.

Не пасуть задніх і гібриди, частка яких стабільно зростає та вже досягла 26,7%. А от автомобілі із заводським ГБО залишаються нішевою історією, стабільно утримуючи менше одного відсотка від загальної кількості нових авто.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Електромобілі в крутому піке та лідери ринку

Найбільшим сюрпризом став різкий обвал інтересу до батарейних машин. Частка електромобілів звалилася з солідних 31% до скромних 8,8%, що яскраво демонструє зміну пріоритетів вітчизняних водіїв напередодні зими.

Щодо конкретних моделей, то українці голосують гаманцем за практичні кросовери. У бензиновому сегменті та серед авто з ГБО беззаперечним лідером став Hyundai Tucson, гібриди очолила популярна Toyota RAV-4, а серед дизелів першість виборов преміальний Volkswagen Touareg.

Навіть на фоні загального падіння попиту на електрокари, у цьому класі знайшовся свій фаворит. Ним став кросовер BYD Sea Lion 06EV, який продовжує знаходити своїх покупців завдяки адекватному прайсу.