Бензин снова в моде: украинцы массово отказываются от электромобилей

Как сообщает ассоциация Укравтопром, В прошлом месяце расстановка сил на рынке новых легковушек кардинально изменилась. Если год назад машины с традиционными моторами занимали 48% рынка, то сейчас этот показатель уверенно перевалил за 64%.

Самый большой кусок пирога достался бензиновым моделям, охватившим 39,7% всех октябрьских продаж. Дизельные машины также нарастили мышцы, увеличив свое присутствие до 24,7% по сравнению с 18,6% в октябре прошлого года.

Не отстают и гибриды, доля которых стабильно растет и уже достигла 26,7%. А вот автомобили с заводским ГБО остаются нишевой историей, стабильно удерживая менее одного процента от общего количества новых автомобилей.

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Электромобили в крутом пике и лидеры рынка

Самым большим сюрпризом стал резкий обвал интереса к батарейным машинам. Доля электромобилей рухнула с солидных 31% до скромных 8,8%, что ярко демонстрирует смену приоритетов отечественных водителей накануне зимы.

Что касается конкретных моделей, то украинцы голосуют кошельком за практичные кроссоверы. В бензиновом сегменте и среди авто с ГБО безоговорочным лидером стал Hyundai Tucson, гибриды возглавила популярная Toyota RAV-4, а среди дизелей первенство завоевал премиальный Volkswagen Touareg.

Даже на фоне всеобщего падения спроса на электрокары, в этом классе нашелся свой фаворит. Им стал кроссовер BYD Sea Lion 06EV, который продолжает находить своих покупателей благодаря адекватному прайсу.