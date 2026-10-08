Бензин знову в моді: які вживані авто українці приганяли у вересні

Як повідомляє асоціація Укравтопром, середній вік розмитненого минулого місяця секонд-хенду склав 8,7 року. Це означає, що наші водії переважно шукають надійні та перевірені часом варіанти, які ще мають солідний запас міцності.

Головною несподіванкою вересня стала зміна вподобань щодо типу двигуна. Більш ніж половина всіх пригнаних авто, а саме 52%, виявилися бензиновими, хоча ще рік тому цей показник становив 45%.

Натомість електромобілі суттєво втратили позиції, впавши з торішніх 29% до нинішніх 18%. Дизельні машини також трохи просіли до 16%, а от гібриди навпаки набирають популярність – їхня частка зросла з 5% до 11%. Автомобілі з ГБО стабільно тримають свої скромні 3%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Втім, торік електромобілі набували шаленої популярності через наближення подорожчання (відміна ПДВ на імпорт з 1.01.2026 року). Тож нинішній показник з трьома електрокарами в топі свідчить про подальшу їх популярність серед українців.

Десятка народних улюбленців

Щодо конкретних моделей, то тут без особливих сюрпризів – українці продовжують довіряти продукції концерну VAG. Лідером вкотре став Volkswagen Golf, який розійшовся тиражем у 954 екземпляри.

Срібло дісталося кросоверу Volkswagen Tiguan із результатом 807 машин, а замикає трійку лідерів преміальний Audi Q5, який обрали 658 автомобілістів. Буквально в потилицю йому дихає практична Skoda Octavia, яку придбали 655 разів.

Також до десятки найпопулярніших свіжопригнаних авто увійшли Nissan Rogue (626 одиниць), Renault Megane (559), Tesla Model Y (512), Nissan Leaf (484), Tesla Model 3 (468) та вічний хіт українських доріг Volkswagen Passat (409).