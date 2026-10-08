Бензин снова в моде: какие подержанные авто украинцы пригоняли в сентябре

Как сообщает ассоциация Укравтопром, средний возраст растаможенного в прошлом месяце секонд-хенда составил 8,7 года. Это значит, что наши водители преимущественно ищут надежные и проверенные временем варианты, которые еще имеют солидный запас прочности.

Главной неожиданностью сентября стало изменение предпочтений типа двигателя. Более половины всех пригнанных авто, а именно 52%, оказались бензиновыми, хотя еще год назад этот показатель составлял 45%.

Электромобили существенно потеряли позиции, упав с прошлогодних 29% до нынешних 18%. Дизельные машины тоже немного просели до 16%, а вот гибриды наоборот набирают популярность.– их доля выросла с 5% до 11%. Автомобили из ГБО стабильно держат свои скромные 3%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Десятка народных любимцев

Что касается конкретных моделей, то здесь без особых сюрпризов– Украинцы продолжают доверять продукции концерна VAG. Лидером в очередной раз стал Volkswagen Golf, разошедшийся тиражом в 954 экземпляра.

Серебро досталось кроссоверу Volkswagen Tiguan с результатом 807 машин, а замыкает тройку лидеров премиальный Audi Q5, избравший 658 автомобилистов. Буквально в затылок ему дышит практичная Skoda Octavia, которую приобрели 655 раз.

Также в десятку самых популярных свежепригнанных авто вошли Nissan Rogue (626 единиц), Renault Megane (559), Tesla Model Y (512), Nissan Leaf (484), Tesla Model 3 (468) и вечный хит украинских дорог Volkswagen Passat (409).