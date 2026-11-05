Без черги: які послуги МВС для водіїв доступні у смартфоні

Як повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС, державні сервіси продовжують переходити в онлайн-формат, пропонуючи автовласникам зручні інструменти для вирішення щоденних питань.

Сьогодні чимало послуг, пов’язаних із посвідченням водія та транспортними засобами, можна отримати дистанційно, – зазначають у відомстві.

Наразі функціонал електронних платформ охоплює практично весь життєвий цикл користування транспортом – від отримання першого посвідчення до продажу машини.

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Права та перереєстрація авто

Однією з найпопулярніших фішок залишається обмін та відновлення водійського посвідчення. Якщо ваш пластик пошкодився, загубився або просто закінчився термін його дії, достатньо подати заявку через застосунок Дія чи електронний Кабінет водія. Готовий документ можна забрати особисто або замовити зручну доставку поштою.

Не менш круто працює і перереєстрація транспорту. Фізичні особи можуть легально продати чи купити легковик, мотоцикл або мопед прямо в смартфоні. Головна умова – це має бути перший продаж транспортного засобу в поточному році, який не обкладається податками, а всі договори підписуються електронно, що повністю виключає паперову тяганину.

Номери на вибір та шеринг авто

Якщо ви даєте свою машину родичу чи другу, закон вимагає призначити належного користувача, щоб штрафи з камер приходили саме порушнику. Ця опція також доступна дистанційно: кілька свайпів у Дії, і дані автоматично оновлюються в державних реєстрах.

Для поціновувачів красивих комбінацій працює онлайн-бронювання номерних знаків. У Кабінеті водія можна спокійно переглянути вільні варіанти та закріпити за собою бажаний номер. Більше того, там само приймають заявки на виготовлення індивідуальних знаків із власним дизайном.

Платежі та електронна черга

Для тих, кому все ж треба завітати до установи особисто, розробили систему Платіжний хаб. Вона дозволяє миттєво оплачувати квитанції під час спілкування з адміністратором. А щоб не марнувати час у коридорах, варто скористатися Е-записом на сайті МВС та обрати конкретну дату й час візиту.

Крім того, електронні сервіси дозволяють швидко пробити історію автомобіля, перевірити наявність обтяжень чи дізнатися про неоплачені штрафи за порушення ПДР. Авторизація відбувається через надійні системи Дія.Підпис або ID.GOV.UA, що гарантує безпеку персональних даних.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, українці отримали більше свободи у виборі доставки документів. Тепер замовлений через Дію техпаспорт чи водійське посвідчення може привезти не лише Укрпошта, а й Нова пошта. Також нещодавно запрацювала можливість оплачувати водійські іспити прямо зі смартфона за допомогою QR-коду, що позбавляє необхідності шукати банківські термінали.

Водночас не варто хвилюватися через можливі відключення світла, адже всі територіальні сервісні центри МВС обладнані генераторами та системами автономного зв'язку. А якщо ви досі їздите з радянськими правами, виданими до 1991 року, закон дозволяє безперешкодно ними користуватись, або обміняти їх на сучасний європейський пластик без повторного складання іспитів.