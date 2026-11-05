Без очереди: какие услуги МВД для водителей доступны в смартфоне

Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, государственные сервисы продолжают переходить в онлайн-формат, предлагая автовладельцам удобные инструменты для решения повседневных вопросов.

Сегодня немало услуг, связанных с водительским удостоверением и транспортными средствами, можно получить дистанционно,– отмечают в ведомстве.

В настоящее время функционал электронных платформ охватывает практически весь жизненный цикл использования транспорта.– от получения первого удостоверения в продажу машины.

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Права и перерегистрация авто

Одной из самых популярных фишек остается обмен и восстановление водительского удостоверения. Если ваш пластик повредился, потерялся или просто истек срок его действия, достаточно подать заявку через приложение Действие или электронный Кабинет водителя. Готовый документ можно забрать лично или заказать удобную доставку по почте.

Не менее круто работает и перерегистрация транспорта. Физические лица могут легально продать или купить легковушку, мотоцикл или мопед прямо в смартфоне. Главное условие– это должна быть первая продажа транспортного средства в текущем году, не облагаемая налогами, а все договоры подписываются электронно, что полностью исключает бумажную волокиту.

Номера на выбор и шеринг авто

Если вы даете машину родственнику или другу, закон требует назначить надлежащего пользователя, чтобы штрафы с камер приходили именно нарушителю. Эта опция также доступна дистанционно: несколько свайпов в Действии и данные автоматически обновляются в государственных реестрах.

Для любителей красивых комбинаций работает онлайн-бронирование номерных знаков. В кабинете водителя можно спокойно просмотреть свободные варианты и закрепить за собой желаемый номер. Более того, там принимают заявки на изготовление индивидуальных знаков с собственным дизайном.

Платежи и электронная очередь

Для тех, кому все же нужно посетить учреждение лично, разработали систему Платежный хаб. Она позволяет мгновенно оплачивать квитанции при общении с администратором. А чтобы не терять время в коридорах, следует воспользоваться Е-записью на сайте МВД и выбрать конкретную дату и время визита.

Кроме того, электронные сервисы позволяют быстро пробить историю автомобиля, проверить наличие обременений или узнать неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. Авторизация происходит через надежные системы Действие. Подпись или ID. GOV. обеспечивает безопасность персональных данных.

Что еще стоит знать водителям

Напомним, как сообщалось на нашем сайте, украинцы получили больше свободы в выборе доставки документов. Теперь заказанный через действие техпаспорт или водительское удостоверение может привезти не только Укрпочта, но и Новая почта. Также недавно заработала возможность оплачивать водительские экзамены прямо со смартфона с помощью QR-кода, что избавляет от необходимости искать банковские терминалы.

В то же время, не стоит волноваться из-за возможных отключений света, ведь все территориальные сервисные центры МВД оборудованы генераторами и системами автономной связи. А если вы до сих пор ездите с советскими правами, изданными до 1991 года, закон разрешает беспрепятственно ими пользоваться, или обменять их на современный европейский пластик без повторной сдачи экзаменов.