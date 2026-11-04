Просроченные права: стоит ли бояться штрафов от полиции

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, соответствующая норма закреплена на законодательном уровне и будет действовать до конца“ военного положения” , а также в течение года после его отмены. Это решение было принято специально для того, чтобы разгрузить сервисные центры и помочь гражданам, которые физически не могут обменять пластик из-за боевых действий или пребывания за границей.

Мы понимаем сложность ситуации, поэтому ни один патрульный не имеет права выписать постановление за просроченный документ, если его срок истек после 24 февраля 2022 года,– отмечают представители ведомства.

В то же время эксперты советуют по возможности все же обновлять документы через приложение Действие, ведь это занимает всего несколько минут.

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Как работает цифровое удостоверение

Если ваш пластиковый бланк остался дома или потерялся во время эвакуации, электронное удостоверение в Дія имеет такую же юридическую силу. Полиция проверяет его через свои планшеты по уникальному QR-коду. Главное– иметь стабильный Интернет во время остановки или заранее сохранить документ в памяти смартфона.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро восстановить утраченные документы на авто. Как уже сообщалось на нашем сайте, процедура стала максимально цифровизированным, и теперь заказать новый техпаспорт или права можно даже в отделениях компании Укрпочта.