Прострочені права: чи варто боятися штрафів від поліції

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, відповідна норма закріплена на законодавчому рівні та діятиме до кінця “воєнного стану”, а також протягом року після його скасування. Це рішення ухвалили спеціально для того, щоб розвантажити сервісні центри та допомогти громадянам, які фізично не можуть обміняти пластик через бойові дії або перебування за кордоном.

Ми розуміємо складність ситуації, тому жоден патрульний не має права виписати постанову за прострочений документ, якщо його термін сплив після 24 лютого 2022 року, – зазначають представники відомства.

Водночас експерти радять за можливості все ж оновлювати документи через застосунок Дія, адже це займає всього кілька хвилин.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як працює цифрове посвідчення

Якщо ваш пластиковий бланк залишився вдома або загубився під час евакуації, електронне посвідчення в Дії має таку ж юридичну силу. Поліція перевіряє його через свої планшети за унікальним QR-кодом. Головне – мати стабільний інтернет під час зупинки або заздалегідь зберегти документ у пам'яті смартфона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко відновити втрачені документи на авто. Як уже повідомлялося на нашому сайті, процедура стала максимально цифровізованою, і тепер замовити новий техпаспорт чи права можна навіть у відділеннях компанії Укрпошта.