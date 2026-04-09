Білорусь стає пріоритетною: почастішали трансфери до кордону на півночі

Ексклюзив 33-річного житомирянина, котрий організував власну схему переправлення чоловіків мобілізаційного віку до недружньої нам Білорусі, протримався всього кілька днів.

Житомирського організатора схеми арештували, але лісові стежки до сусіда на півночі почав торувати 32-річний уродженець Черкащини. Про цей епізод написала Київська міська прокуратура.

До Євросоюзу через Білорусь

У столиці правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організатор пропонував "маршрут" через Білорусь із подальшим виїздом до країн ЄС.

Як працювала схема

Організатор разом зі спільниками організовував охочим покинути Україну втечу з Києва. В усній угоді одна сторона зобов'язувалася через блокпости вивезти туриста на північ Київської області, інша за це добре заплатити.

Маршрут прокладався до найближчої до кордону населеної точки. Туди поштою відправлялися речі "туриста", де він їх отримував. Так для будь-якої перевірки це була побутова поїздка до рідні у село без багажу.

"Здихатися" клієнта після доставлення в прикордоння та відправки на піший маршрут не вдалося – пов'язали напівдорозі. Фото: прокуратура Києва

Маршрут з точністю до одного метра

Щоб не лишати цифровий слід, мобільний зв’язок під час переходу не використовувався, його просто вимикали. Однак без гаджета турист не лишився.

За допомогою запрограмованого GPS-пристрою, куди внесли усі координати маршруту, чоловік без мобільного зв’язку міг орієнтуватися у лісі, точність +/- один метр гарантувалася підказками як краще перейти кордон.

Що входило в пакет послуги:

трансфер в прикордоння;

навчання в користуванні GPS-навігатора;

використанням GPS-навігатора із завантаженими координатами;

інструктаж, як маскуватися та обходити прикордонників;

консультація щодо дій на території Білорусі.

Після перетину кордону з Білоруссю клієнти самостійно повинні діставатися до країн Євросоюзу. Вартість пакета послуг в українській зоні відповідальності організатора та його спільників — $10 000.

Затримання та підозра

Організатора затримали під час отримання частини коштів — $5000. Це – лише половина встановленої суми.

"Затриманому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України), – прокоментували затримання у столичної прокуратури





До підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.