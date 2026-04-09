Уклонисты начали чаще бежать через Беларусь

На прошлой неделе арестовали 33-летнего житомирянина, который организовал схему переправки мужчин мобилизационного возраста в Беларусь.

Житомирского организатора схемы арестовали, но лесные тропы к соседу на севере начал прокладывать 32-летний уроженец Черкасской области. Об этом эпизоде написала Киевская городская прокуратура.

В Евросоюз через Беларусь

В столице правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Организатор предлагал "маршрут" через Беларусь с последующим выездом в страны ЕС.

Как работала схема

Организатор вместе с сообщниками организовывал желающим покинуть Украину побег из Киева. В устном соглашении одна сторона обязывалась через блокпосты вывезти туриста на север Киевской области, другая за это хорошо заплатить.

Маршрут прокладывался до ближайшей к границе населенной точки. Туда по почте отправлялись вещи "туриста", где он их получал. Так для любой проверки это была бытовая поездка к родне в село без багажа.

"Избавиться" от клиента после доставки в приграничье и отправки на пеший маршрут не удалось – повязали на полпути. Фото: прокуратура Киева

Маршрут с точностью до одного метра

Чтобы не оставлять цифровой след, мобильная связь во время перехода не использовалась, ее просто выключали. Однако без гаджета турист не остался.

С помощью запрограммированного GPS-устройства, куда внесли все координаты маршрута, человек без мобильной связи мог ориентироваться в лесу, точность +/- один метр гарантировалась подсказками как лучше перейти границу.

Что входило в пакет услуги:

трансфер в приграничье;

обучение в пользовании GPS-навигатора;

использованием GPS-навигатора с загруженными координатами;

инструктаж, как маскироваться и обходить пограничников;

консультация относительно действий на территории Беларуси.

После пересечения границы с Беларусью клиенты самостоятельно должны добираться в страны Евросоюза. Стоимость пакета услуг в украинской зоне ответственности организатора и его сообщников – $10 000.

Задержание и подозрение

Организатора задержали во время получения части средств – $5000. Это – только половина установленной суммы.

"Задержанному сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, путем предоставления советов, указаний и устранением препятствий, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины), – прокомментировали задержание в столичной прокуратуре





К подозреваемому судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.