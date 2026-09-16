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Більше штрафів з водіїв: поліцейські "Фантоми" з’являться ще у двох областях

Спеціальні автомобілі патрульної поліції "Фантом" планують залучити ще у двох областях. Йдеться про Львівську та Дніпропетровську області. Також розглядається можливість посилення роботи таких машин на Київщині.
Більше штрафів: "фантоми" з’являться ще у двох областях

ФОТО: МВС|

"Фантом" - поліцейське авто без розпізнавальних знаків

Євген Гудущан
logo16 вересня, 12:30
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Про розширення мережі "Фантомів" повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, планується не лише збільшити кількість спецавтомобілів, а й розширити географію їхньої роботи.

"Фантоми" використовують для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, зокрема перевищення встановленої швидкості. Автомобілі можуть працювати у потоці без традиційного зовнішнього оформлення патрульної машини.

Де працюватимуть "Фантоми"

Найближчим часом спецавтомобілі планують залучити у:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  • Львівській області;
  • Дніпропетровській області.

Крім того, поліція розглядає можливість збільшення кількості "Фантомів" на Київщині.

Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтомобілів у регіонах мають оголосити пізніше.

Скільки порушень уже зафіксували

Раніше "Фантоми" відновили роботу на дорогах столиці. Зокрема, 1 вересня спецавтомобілі працювали на території Києва та Київської області. За один день автоматичні системи оформили 1799 постанов.

За перші шість днів роботи у Києві та області "фантоми" зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму. Про зниження аварійності або смертності у результаті діяльності "фантомів" не повідомляється.

Таким чином, після розширення мережі такі автомобілі зможуть автоматично контролювати дотримання швидкісного режиму та інших правил дорожнього руху вже в більшій кількості регіонів. Це дозволить збільшити надходження до бюджету від штрафів за порушення ПДР.

#Штрафи #Поліція #Автобізнес #Новини
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