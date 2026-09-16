Больше штрафов с водителей: "фантомы" появятся еще в двух областях

О расширении сети “фантомов” сообщил начальник департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, планируется не только увеличить количество спецавтомобилей, но расширить географию их работы.

" Фантомы используют для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в частности превышения установленной скорости. Автомобили могут работать в потоке без традиционного внешнего оформления патрульной машины.

Где будут работать "фантомы"

В ближайшее время спецавтомобили планируют привлечь в:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Львовской области;

Днепропетровская область.

Кроме того, полиция рассматривает возможность увеличения количества "фантомов" в Киевской области.

В то же время, окончательные решения по расширению присутствия спецавтомобилей в регионах должны объявить позже.

Сколько нарушений уже зафиксировали

Раньше "фантомы" возобновили работу на дорогах. Так, 1 сентября спецавтомобили работали на территории Киева и Киевской области. За один день автоматические системы оформили 1799 постановлений.

За первые шесть дней работы в Киеве и области "фантомы" зафиксировали более 7 тысяч нарушений скоростного режима. О снижении аварийности или смертности в результате деятельности "фантомов" не сообщается.

Таким образом, после расширения сети такие автомобили смогут автоматически контролировать соблюдение скоростного режима и других ПДД уже в большем количестве регионов. Это позволит увеличить поступления в бюджет от штрафов за нарушение ПДД.