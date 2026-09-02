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"Фантомы" уже выписали 2600 штрафов: первой попалась Tesla

Первое постановление за нарушение ПДД, зафиксированное автомобилем "фантом", получил водитель Tesla. Автомобиль превысил разрешенную скорость в населенном пункте на 48 км/ч.
"Фантомы" уже выписали автовладельцам 2600 штрафов
Евгений Гудущан
logo2 сентября, 17:30
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Как сообщил начальник департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, это первое постановление, которое обработала система автоматической фиксации“ фантомов” .

“ Фантомы” вынесли почти 2600 постановлений

За 1 сентября специальные автомобили“ фантом” в Киеве и Киевской области зафиксировали в автоматическом режиме 1799 нарушений ПДД. Ранее сообщалось, что 31 августа“ фантомы” оштрафовали 800 автовладельцев.

Речь идет о нарушениях, которые система зафиксировала без остановки автомобилей патрульными.

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“ Фантомы” могут контролировать скорость во время движения и в стационарном положении, а информация о нарушении передается для автоматической обработки.

Это уже было

Напомним, что четыре "фантомы" на базе Skoda Kodiaq уже работали в 2022 году. Впоследствии на одном из "фантомов" полицейские попали в ДТП. Обвинили в аварии водителя Lexus RX350, который по версии полиции "не соблюдал безопасный боковой интервал и совершил столкновение со служебным автомобилем".

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