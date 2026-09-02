"Фантоми" вже виписали 2600 штрафів: першою втрапила в обʼєктив Tesla

Як повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, це перша постанова, яку опрацювала система автоматичної фіксації “фантомів”.

“Фантоми” винесли майже 2600 постанов

За 1 вересня спеціальні автомобілі “фантом” у Києві та Київській області зафіксували в автоматичному режимі 1 799 порушень ПДР. Раніше повідомлялось, що 31 серпня “фантоми” оштрафували 800 автовласників.

Йдеться про порушення, які система зафіксувала без зупинки автомобілів патрульними.

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“Фантоми” можуть контролювати швидкість під час руху та в стаціонарному положенні, а інформація про порушення передається для автоматичного опрацювання.

Це вже було

Нагадаємо, що чотири "фантоми" на базі Skoda Kodiaq вже працювали у 2022 році. Згодом на одному з "фантомів" поліцейські потрапили у ДТП. Звинуватили у аварії водія Lexus RX350 який за версією поліції "не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем".