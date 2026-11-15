Блатні номери по-німецьки: скільки їх є і хто ними користується

Як повідомляє німецьке видання inFranken, стандартна схема реєстрації транспортних засобів у країні передбачає код міста та комбінацію літер із цифрами, але для топ-чиновників існують радикальні винятки. Йдеться про таблички, де перед дефісом стоїть лише нуль, а після нього – одна цифра від одиниці до вісімки.

Ці короткі комбінації чітко закріплені за конкретними посадами у Федеративній Республіці Німеччина. Наприклад, найголовніший номер 0-1 завжди належить федеральному президенту, а табличка 0-2 видається автомобілю федерального канцлера.

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Цікава деталь стосується міністрів: власний ексклюзивний номер 0-3 має лише очільник МЗС. Експерти порталу kennzeichenwelt пояснюють це тим, що саме міністр закордонних справ виконує ключову представницьку функцію під час міжнародних візитів. Інші цифри від 0-4 до 0-8 розподілені між державними секретарями, міністрами та начальником протоколу.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц при всій повноті виконавчої влади їздить на автівці лише з другим найповажнішим номером країни. Інфографіка: Авто24

"На практиці ці пафосні таблички автореєстрації чіпляють на бампери лише під час офіційних заходів, тоді як у повсякденних поїздках урядовці використовують звичайні цивільні номери для маскування у потоці, – зазначили в Службі протоколу Фрідріха Мерца.

Урядовий автопарк серії BD

Окрім нульових номерів, на німецьких автобанах можна зустріти машини з літерами BD, що розшифровуються як Bundesrepublik Deutschland. Після цих літер йдуть дві групи цифр, які вказують належність до конкретного відомства.

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Так, серія BD 1 закріплена за автопарком Бундестагу, BD 3 обслуговує Бундесрат, а BD 4 – Федеральний конституційний суд. Свої виділені пули номерів мають також відомство канцлера (BD 6), МЗС (BD 7) та інші ключові міністерства.

Цей список не є абсолютно статичним і періодично зазнає змін, але загальна ієрархія перших восьми номерів залишається непорушною. Тож якщо під час подорожі Європою ви побачите чорний седан із номером 0-2, знайте – перед вами їде перша особа німецького уряду.