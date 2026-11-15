Блатные номера по-немецки: сколько их есть и кто ими пользуется

Как сообщает немецкое издание inFranken, стандартная схема регистрации транспортных средств в стране предусматривает код города и комбинацию букв с цифрами, но для топ-чиновников существуют радикальные исключения. Речь идет о табличках, где перед дефисом стоит только ноль, а после него – одна цифра от единицы до восьмерки.

Эти краткие комбинации четко закреплены за конкретными должностями в Федеративной Республике Германия. К примеру, самый главный номер 0-1 всегда принадлежит федеральному президенту, а табличка 0-2 выдается автомобилю федерального канцлера.

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Интересная деталь касается министров: собственный эксклюзивный номер 0-3 имеет только глава МИД. Эксперты портала kennzeichenwelt объясняют это тем, что именно Министр иностранных дел выполняет ключевую представительскую функцию во время международных визитов. Остальные цифры от 0-4 до 0-8 распределены между государственными секретарями, министрами и начальником протокола.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц при всей полноте исполнительной власти ездит на автомобиле только со вторым уважаемым номером страны. Инфографика: Авто24

" На практике эти пафосные таблички авторегистрации цепляют на бамперы только во время официальных мероприятий, в то время как в повседневных поездках чиновники используют обычные гражданские номера для маскировки в потоке, – отметили в Службе протокола Фридриха Мерца.

Правительственный автопарк серии BD

Кроме нулевых номеров, на немецких автобанах можно встретить машины с буквами BD, расшифровывающимися как Bundesrepublik Deutschland. После этих букв следуют две группы цифр, указывающих принадлежность к конкретному ведомству.

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Серия BD 1 закреплена за автопарком Бундестага, BD 3 обслуживает Бундесрат, а BD 4 – Федеральный конституционный трибунал. Свои выделенные пулы номеров также имеют ведомство канцлера (BD 6), МИД (BD 7) и другие ключевые министерства.

Этот список не является абсолютно статичным и периодически претерпевает изменения, но общая иерархия первых восьми номеров остается незыблемой. Если во время путешествия по Европе вы увидите черный седан с номером 0-2, знайте – перед вами едет первое лицо германского правительства.