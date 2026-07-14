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BMW iX4 проходить випробування на Нюргбургрингу: фото

BMW активно працює над розширенням своєї електричної лінійки та готує до виходу нову модель під індексом iX4. Слідом за успішним ринковим дебютом другого покоління кросовера iX3, який продемонстрував здатність баварського бренду успішно конкурувати з новими суперниками з Китаю, компанія вирішила випустити більш обтічну та динамічну купеподібну версію.
BMW тестує новий iX4: характеристики та деталі

ФОТО: Carscoops|

Прототип BMW iX4

Данило Северенчук
logo14 липня, 13:20
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Новинку, реліз якої очікується наступного року, вперше помітили під час зимових тестів кілька місяців тому, а тепер фотошпигуни сфотографували автомобіль на ходу під час швидкісних випробувань на трасі Нюрбургринг. Попри щільний захисний камуфляж, знімки Carscoops дозволяють безперешкодно оцінити загальні пропорції та силует майбутнього електромобіля.

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Дизайнерські особливості та інтер'єр у стилі Neue Klasse

Головною відмінністю купе-позашляховика від класичного iX3 є аеродинамічна лінія даху, яка різко опускається до задньої частини кузова та круто переходить у заднє скло над короткою кришкою багажника. Передня частина кузова майже повністю повторює дизайн спорідненого кросовера з оптикою у стилі Neue Klasse та фірмовими решітками радіатора, що тягнуться вздовж усього передка.

Для покращення аеродинамічних показників на кормі автомобіля передбачено невеликий виступ-спойлер, а прототип укомплектували новим набором колісних дисків розміром 22 дюйми з оригінальним п'ятиспицевим малюнком. Внутрішнє оформлення iX4 майже повністю дублює інтер'єр моделі iX3 з мінімальними змінами в декоративних елементах.

Центральне місце на передній панелі займає фірмовий вигнутий дисплей мультимедійної системи iDrive останнього покоління, аналогічний тому, що раніше з'явився на оновленому кросовері X5. Цей комплекс об'єднує 17,9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважального центру та тонкий інформаційний дисплей водія, який візуально простягається на всю ширину лобового скла.

Технічні характеристики та можливості швидкої зарядки

Електромобіль базується на передовій 800-вольтовій архітектурі, що дозволяє приймати заряд постійного струму потужністю до 400 кВт. Завдяки сумісності з надпотужними станціями власники зможуть суттєво скоротити час простою на зарядках під час тривалих поїздок. Очікується, що лінійка доступних модифікацій iX4 буде повністю відповідати версіям iX3.

Згідно з нещодавнім витоком специфікацій з офіційного американського сайту BMW, першими у продаж надійдуть повнопривідні модифікації 40 xDrive та 50 xDrive, а інші версії дебютують трохи пізніше. Потужніший варіант 50 xDrive укомплектують батареєю ємністю 108,7 кВт-год та двома електродвигунами, сумарна віддача яких становить 463 кінські сили й 645 Нм крутного моменту.

Така силова установка дозволить купе-кросоверу розганятися з місця до 100 км/год за 4,9 секунди, що повністю відповідає динамічним показникам iX3. У перспективі виробник планує розширити сімейство за рахунок екстремальної спортивної версії iX4 M із чотиримоторною силовою установкою та суттєво доопрацьованим шасі.

Терміни презентації та виробничі плани

  • Офіційна презентація нового BMW iX4 має відбутися вже цієї осені, а запуск конвеєра запланований на кінець поточного року.
  • Виробництво моделі налагодять не на німецьких майданчиках бренду, а на новому заводі компанії BMW у місті Дебрецен в Угорщині.
  • Після появи в дилерських центрах нове купе-позашляховик складе пряму конкуренцію таким моделям, як Audi Q6 Sportback e-tron та Tesla Model Y.

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