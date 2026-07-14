BMW iX4 проходить випробування на Нюргбургрингу: фото

Новинку, реліз якої очікується наступного року, вперше помітили під час зимових тестів кілька місяців тому, а тепер фотошпигуни сфотографували автомобіль на ходу під час швидкісних випробувань на трасі Нюрбургринг. Попри щільний захисний камуфляж, знімки Carscoops дозволяють безперешкодно оцінити загальні пропорції та силует майбутнього електромобіля.

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Дизайнерські особливості та інтер'єр у стилі Neue Klasse

Головною відмінністю купе-позашляховика від класичного iX3 є аеродинамічна лінія даху, яка різко опускається до задньої частини кузова та круто переходить у заднє скло над короткою кришкою багажника. Передня частина кузова майже повністю повторює дизайн спорідненого кросовера з оптикою у стилі Neue Klasse та фірмовими решітками радіатора, що тягнуться вздовж усього передка.

Для покращення аеродинамічних показників на кормі автомобіля передбачено невеликий виступ-спойлер, а прототип укомплектували новим набором колісних дисків розміром 22 дюйми з оригінальним п'ятиспицевим малюнком. Внутрішнє оформлення iX4 майже повністю дублює інтер'єр моделі iX3 з мінімальними змінами в декоративних елементах.

Центральне місце на передній панелі займає фірмовий вигнутий дисплей мультимедійної системи iDrive останнього покоління, аналогічний тому, що раніше з'явився на оновленому кросовері X5. Цей комплекс об'єднує 17,9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважального центру та тонкий інформаційний дисплей водія, який візуально простягається на всю ширину лобового скла.

Технічні характеристики та можливості швидкої зарядки

Електромобіль базується на передовій 800-вольтовій архітектурі, що дозволяє приймати заряд постійного струму потужністю до 400 кВт. Завдяки сумісності з надпотужними станціями власники зможуть суттєво скоротити час простою на зарядках під час тривалих поїздок. Очікується, що лінійка доступних модифікацій iX4 буде повністю відповідати версіям iX3.

Згідно з нещодавнім витоком специфікацій з офіційного американського сайту BMW, першими у продаж надійдуть повнопривідні модифікації 40 xDrive та 50 xDrive, а інші версії дебютують трохи пізніше. Потужніший варіант 50 xDrive укомплектують батареєю ємністю 108,7 кВт-год та двома електродвигунами, сумарна віддача яких становить 463 кінські сили й 645 Нм крутного моменту.

Така силова установка дозволить купе-кросоверу розганятися з місця до 100 км/год за 4,9 секунди, що повністю відповідає динамічним показникам iX3. У перспективі виробник планує розширити сімейство за рахунок екстремальної спортивної версії iX4 M із чотиримоторною силовою установкою та суттєво доопрацьованим шасі.

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