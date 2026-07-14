BMW iX4 проходит испытания на Нюрбургринге: фото

Новинку, релиз которой ожидается в следующем году, впервые заметили во время зимних тестов несколько месяцев назад, а теперь фотошпионы сфотографировали автомобиль в движении во время скоростных испытаний на трассе Нюрбургринг. Несмотря на плотный защитный камуфляж, снимки Carscoops позволяют без труда оценить общие пропорции и силуэт будущего электромобиля.

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Дизайнерские особенности и интерьер в стиле Neue Klasse

Главным отличием купе-внедорожника от классического iX3 является аэродинамическая линия крыши, которая резко опускается к задней части кузова и круто переходит в заднее стекло над короткой крышкой багажника. Передняя часть кузова почти полностью повторяет дизайн родственного кроссовера с оптикой в стиле Neue Klasse и фирменными решетками радиатора, простирающимися вдоль всего передка.

Для улучшения аэродинамических показателей на корме автомобиля предусмотрен небольшой выступ-спойлер, а прототип укомплектовали новым набором колесных дисков размером 22 дюйма с оригинальным пятиспицевым рисунком. Внутреннее оформление iX4 почти полностью повторяет интерьер модели iX3 с минимальными изменениями в декоративных элементах.

Центральное место на передней панели занимает фирменный изогнутый дисплей мультимедийной системы iDrive последнего поколения, аналогичный тому, что ранее появился на обновленном кроссовере X5. Этот комплекс объединяет 17,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного центра и тонкий информационный дисплей водителя, который визуально простирается на всю ширину лобового стекла.

Технические характеристики и возможности быстрой зарядки

Электромобиль основан на передовой 800-вольтовой архитектуре, позволяющей принимать заряд постоянного тока мощностью до 400 кВт. Благодаря совместимости со сверхмощными зарядными станциями владельцы смогут существенно сократить время простоя на зарядке во время длительных поездок. Ожидается, что линейка доступных модификаций iX4 будет полностью соответствовать версиям iX3.

Согласно недавней утечке спецификаций с официального американского сайта BMW, первыми в продажу поступят полноприводные модификации 40 xDrive и 50 xDrive, а остальные версии дебютируют чуть позже. Более мощный вариант 50 xDrive будет оснащен батареей емкостью 108,7 кВт-ч и двумя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 463 лошадиных силы и 645 Нм крутящего момента.

Такая силовая установка позволит купе-кроссоверу разгоняться с места до 100 км/ч за 4,9 секунды, что полностью соответствует динамическим показателям iX3. В перспективе производитель планирует расширить семейство за счет экстремальной спортивной версии iX4 M с четырехмоторной силовой установкой и существенно доработанным шасси.

Сроки презентации и производственные планы