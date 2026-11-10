BMW переводить свої нові електромобілі на дешеві LFP-батареї

Як повідомляє видання InsideEVs, про зміну стратегії заявив генеральний директор компанії Мілан Неделькович під час звіту за третій квартал. За його словами, бренд розширить використання технології LFP, щоб запропонувати покупцям інший баланс між ціною та дальністю поїздки на одному заряді.

"Ми додамо технологію LFP у наші транспортні засоби, але будемо дуже вибірковими щодо того, в якій саме моделі та для яких цілей це робити", – заявив Неделькович.

При цьому він не назвав конкретних дат запуску таких авто за межами китайського ринку та не пообіцяв, що економія на батареях прямо пропорційно обвалить ціни в автосалонах.

Зараз більшість машин архітектури Neue Klasse оснащуються преміальними циліндричними елементами NMC, які дають неймовірний запас ходу. Наприклад, новітні iX3 та i3 здатні проїжджати від 700 до 750 кілометрів, що змушує покупців переплачувати за далекобійність, яка в місті просто не потрібна.

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Головна перевага LFP-батарей полягає у відсутності дорогих металів, адже замість нікелю та кобальту тут використовують відносно дешеві залізо і фосфат. Крім приємнішого прайсу, такі акумулятори славляться високою довговічністю, термічною стабільністю та майже не деградують від частих швидких зарядок до 100%.

Єдиний компроміс – менша щільність енергії, що знижує запас ходу. Проте для щоденної експлуатації це ідеальний варіант, який дозволить зберегти зайві гроші в гаманці, не відмовляючись від преміального бренду. Китайський ринок уже демонструє, як це працює на практиці.

Там базова подовжена версія iX3 30L отримала LFP-батарею на 77 кіловат-годин із заявленим пробігом у 630 кілометрів, тоді як дорожчі комплектації оснащені традиційними NMC-блоками. Схожий підхід застосовує і Mercedes-Benz у своєму електричному CLA, пропонуючи покупцям вибір між базовою батареєю на 58 кВт-год та топовою на 85 кВт-год. Очікується, що першим європейським BMW із дешевшими акумуляторами стане компактний електромобіль, дебют якого заплановано на 2028 рік.

Крім того, компанія активно розширює географію постачання елементів живлення, уклавши угоди з Samsung SDI в Європі та LG Energy Solution у США. Втім, експерти попереджають: хоча нова хімія і допоможе стримати ціни, автомобілі з баварським логотипом усе одно залишаться дорожчими за аналоги від мас-маркет брендів.

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