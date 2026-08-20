BMW готує новий електричний універсал i3 Touring на платформі Neue Klasse

ФОТО: Carscoops|
Прототип BMW i3 Touring
Як помітно на кадрах Carscoops, прототип, пофарбований у сріблястий колір, має камуфляж лише на передній частині, кормі та бічних дзеркалах. Автомобіль зберігає елегантний стиль седана, отримавши подовжений силует кузова.
Технічні характеристики та параметри зарядки
В основі i3 Touring лежить архітектура BMW Neue Klasse (BMW Gen6), яка використовує електродвигуни та акумуляторні батареї шостого покоління бренду. Ймовірно, спершу компанія презентує модифікацію i3 Touring 50 xDrive.
Вона використовуватиме два електродвигуни загальною потужністю 463 к.с. (що лише на 17 к.с. менше за показник стандартного BMW M3), а також батарею ємністю 108,7 кВт-год із циліндричними елементами, що забезпечуватиме запас ходу близько 885 кілометрів за вимірювальним циклом WLTP.
Завдяки підтримці швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 400 кВт поповнити заряд акумулятора від 10% до 80% можна орієнтовно за 21 хвилину. Для домашнього використання передбачено бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 22 кВт. Дебют моделі очікується вже незабаром.
Успіх лінійки Neue Klasse.
- Нові електромобілі бренду BMW – кросовер iX3 та седан i3, які компанія показала на початку цього року, вже стали справжніми бестселерами.
- Кросовер вже зібрав 100 тисяч замовлень, а попит на електричний i3 виявися неочікувано високим й змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів.
- Стратегія BMW полягає в тому, щоб характерні елементи Neue Klasse отримала кожна модель в лінійці: компанія вже презентувала абсолютно новий X5 (G65), який має 5 різних силових установок, і вже готує до дебюту оновлені X2, iX4, електричний M3 та бензиновий седан 3-ї серії.