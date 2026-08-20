BMW готує новий електричний універсал i3 Touring на платформі Neue Klasse

Як помітно на кадрах Carscoops, прототип, пофарбований у сріблястий колір, має камуфляж лише на передній частині, кормі та бічних дзеркалах. Автомобіль зберігає елегантний стиль седана, отримавши подовжений силует кузова.

Технічні характеристики та параметри зарядки

В основі i3 Touring лежить архітектура BMW Neue Klasse (BMW Gen6), яка використовує електродвигуни та акумуляторні батареї шостого покоління бренду. Ймовірно, спершу компанія презентує модифікацію i3 Touring 50 xDrive.

Вона використовуватиме два електродвигуни загальною потужністю 463 к.с. (що лише на 17 к.с. менше за показник стандартного BMW M3), а також батарею ємністю 108,7 кВт-год із циліндричними елементами, що забезпечуватиме запас ходу близько 885 кілометрів за вимірювальним циклом WLTP.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Завдяки підтримці швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 400 кВт поповнити заряд акумулятора від 10% до 80% можна орієнтовно за 21 хвилину. Для домашнього використання передбачено бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 22 кВт. Дебют моделі очікується вже незабаром.

Успіх лінійки Neue Klasse.