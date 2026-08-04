Електричний BMW M3 2028 року проходить випробування на Нюрбургринзі

Попри чорно-білий камуфляж, на знімках Carscoops помітно, що заряджена версія суттєво відрізняється від стандартного електричного седана i3. Модель отримала унікальний передній бампер із вираженим повітрозабірником, трикутною центральною решіткою та горизонтальними ребрами, виражений передній спліттер, капот із вентиляційними прорізами й дах із характерним подвійним вигином.

Дизайн, конструктивні особливості та інтер'єр

Профіль нового M3 EV демонструє занижений дорожній просвіт завдяки налаштуванням спортивної підвіски, а також полегшені колісні диски із потужною гальмівною системою та бронзовими супортами. На кормі встановлено акуратний спойлер на кришці багажника, масивний задній дифузор із бічними й центральними повітряними каналами та бампер із чотирма квадратними відбивачами.

Салон серійного електромобіля буде значною мірою уніфікований із цивільним i3, що передбачає наявність панорамного дисплея iDrive та 17,9-дюймового центрального екрана мультимедійної системи. Окрім цього, інтер'єр доповнять фірмове кермо M-серії, спортивні сидіння із бічною підтримкою та ексклюзивне оздоблення.

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Чотиримоторна силова установка та вражаюча потужність

Новий електричний M3 розташується в лінійці вище за модель i3 50 xDrive, яка оснащується повним приводом потужністю 345 кВт (469 к.с.) й 645 Нм крутного моменту, батареєю ємністю 108,7 кВт-год та 800-вольтовою архітектурою з підтримкою зарядки потужністю до 400 кВт.

Флагманський електричний M3 отримає передову чотиримоторну силову установку. Офіційні характеристики поки тримаються в таємниці, проте, за попередніми даними, сумарна потужність системи складе від 515 кВт (700 к.с.) до 735 кВт (1000 кінських сил).

Як називатиметься новинка?