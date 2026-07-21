Електричний седан BMW M3 помітили на тестах у Нюрбурзі

Свіжі шпигунські знімки Carscoops з траси Нюрбургринг показують, що тестовий прототип втратив частину камуфляжної плівки. Керівництво баварської марки сподівається, що ця модель зможе переконати консервативних ентузіастів у тому, що сучасному спортивному автомобілю лінії M не потрібні вихлопні труби для демонстрації захопливого характеру.

Агресивний дизайн та вплив M Concept Neue Klasse

Зовнішній вигляд найновішого прототипу свідчить про те, що серійна версія створюється під сильним впливом шоу-кара M Concept Neue Klasse, який компанія BMW раніше презентувала в Ле-Мані як попередній перегляд своєї майбутньої лінійки. Попри те, що ключові дизайнерські акценти все ще приховані камуфляжем, загальні пропорції кузова виглядають дуже близькими до фінального варіанта, який згодом надійде в автосалони.

BMW M Concept Neue Klasse

Порівняно зі звичайним електричним седаном i3, новий прототип M3 має значно агресивніший та потужніший силует. Серед найбільш очевидних відмінностей виділяються помітно роздуті колісні арки та розширена колія коліс. Задня частина кузова отримала розвинений дифузор та інтегрований спойлер на кришці багажника. Головною новиною стала поява характерного вентиляційного отвору на капоті – цього елемента не було на ранніх тестових машинах, проте він був важливою частиною концептуальної моделі, представленої в Ле-Мані.

Чотиримоторна архітектура та векторизація крутного моменту

Очікується, що під капотом електричного M3 компанія BMW реалізує інноваційну чотиримоторну силову установку, де кожен окремий електродвигун відповідатиме за обертання свого колеса. Виробник наразі офіційно не підтвердив точні динамічні характеристики, проте інсайдери вказують, що потужність базової версії електричного M3 перевищить 700 к.с.. У майбутньому лінійку можуть поповнити ще серйозніші модифікації, віддача яких зросте до 1000 кінських сил.

Проте для інженерів підрозділу BMW M головним викликом є не просто забезпечення високої швидкості під час розгону по прямій лінії, оскільки на подібне прискорення здатні багато сучасних електромобілів. Головне завдання полягає в тому, щоб довести здатність машини зберігати фірмовий баланс, точність керування та регульованість шасі, які десятиліттями визначали ДНК сімейства M3.

Саме в цьому сценарії чотиримоторна архітектура eDrive має стати ключовою перевагою, дозволяючи електроніці здійснювати набагато точніший та миттєвий розподіл крутного моменту між осями та колесами, ніж це можливо у класичних механічних системах повного приводу.

Спільне існування бензинових та електричних версій