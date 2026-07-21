Электрический седан BMW M3 заметили на испытаниях в Нюрбурге

Свежие шпионские снимки Carscoops с трассы Нюрбургринг показывают, что тестовый прототип лишился части камуфляжной пленки. Руководство баварской марки надеется, что эта модель сможет убедить консервативных энтузиастов в том, что современному спортивному автомобилю линейки M не нужны выхлопные трубы для демонстрации захватывающего характера.

Агрессивный дизайн и влияние M Concept Neue Klasse

Внешний вид новейшего прототипа свидетельствует о том, что серийная версия создается под сильным влиянием шоу-кара M Concept Neue Klasse, который компания BMW ранее представила в Ле-Мане в качестве предварительного обзора своей будущей линейки. Несмотря на то, что ключевые дизайнерские акценты по-прежнему скрыты камуфляжем, общие пропорции кузова выглядят очень близкими к финальному варианту, который впоследствии поступит в автосалоны.

BMW M Concept Neue Klasse

По сравнению с обычным электрическим седаном i3, новый прототип M3 имеет значительно более агрессивный и мощный силуэт. Среди наиболее очевидных отличий выделяются заметно раздутые колесные арки и расширенная колея. Задняя часть кузова получила развитый диффузор и интегрированный спойлер на крышке багажника. Главной новостью стало появление характерного вентиляционного отверстия на капоте – го этого элемента не было на ранних тестовых машинах, однако он был важной частью концептуальной модели, представленной в Ле-Мане.

Четырехмоторная архитектура и векторизация крутящего момента

Ожидается, что под капотом электрического M3 компания BMW реализует инновационную четырехмоторную силовую установку, где каждый отдельный электродвигатель будет отвечать за вращение своего колеса. Производитель пока официально не подтвердил точные динамические характеристики, однако инсайдеры указывают, что мощность базовой версии электрического M3 превысит 700 л.с.. В будущем линейку могут пополнить еще более мощные модификации, мощность которых вырастет до 1000 лошадиных сил.

Однако для инженеров подразделения BMW M главным вызовом является не просто обеспечение высокой скорости при разгоне по прямой, поскольку на подобное ускорение способны многие современные электромобили. Главная задача заключается в том, чтобы доказать способность машины сохранять фирменный баланс, точность управления и управляемость шасси, которые десятилетиями определяли ДНК семейства M3.

Именно в этом сценарии четырехмоторная архитектура eDrive должна стать ключевым преимуществом, позволяя электронике осуществлять гораздо более точное и мгновенное распределение крутящего момента между осями и колесами, чем это возможно в классических механических системах полного привода.

Совместное существование бензиновых и электрических версий