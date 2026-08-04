Электрический BMW M3 2028 года проходит испытание на Нюрбургринге

Несмотря на черно-белый камуфляж, на снимках Carscoops заметно, что заряженная версия существенно отличается от стандартного электрического. седана i3. Модель получила уникальный передний бампер с выраженным воздухозаборником, треугольной центральной решеткой и горизонтальными ребрами, выраженный передний сплиттер, капот с вентиляционными проемами и крыша с характерным двойным изгибом.

Дизайн, конструктивные особенности и интерьер

Профиль нового M3 EV демонстрирует заниженный дорожный просвет благодаря настройкам спортивной подвески, а также облегченным колесным дискам с мощной тормозной системой и бронзовыми суппортами. На корме установлен аккуратный спойлер на крышке багажника, массивный задний диффузор с боковыми и центральными воздушными каналами и бампер с четырьмя квадратными отражателями.

Салон серийного электромобиля будет в значительной степени унифицирован с гражданским i3, предусматривающим наличие панорамного дисплея iDrive и 17,9-дюймового центрального экрана мультимедийной системы. Кроме этого, интерьер дополнят фирменный руль M-серии, спортивные сиденья с боковой поддержкой и эксклюзивная отделка.

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Четырехмоторная силовая установка и впечатляющая мощность

Новый электрический M3 разместится в линейке выше модели i3 50 xDrive, которая оснащается полным приводом мощностью 345 кВт (469 л.с.) и 645 Нм крутящего момента, батареей емкостью 108,7 кВт-ч и 800-вольтовой архитектурой с поддержкой зарядки мощностью.

Флагманский электрический M3 получит передовую четырехмоторную силовую установку. Официальные характеристики пока держатся в тайне, однако, по предварительным данным, суммарная мощность системы составит от 515 кВт (700 л.с.) до 735 кВт (1000 лошадиных сил).

Как будет называться новинка?