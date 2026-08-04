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Электрический BMW M3 2028 года проходит испытание на Нюрбургринге

Шпионы зафиксировали прототип BMW M3 EV во время интенсивных тестов на трассе Нюрбургринг. Модель, которая откроет новую эру для подразделения BMW M, выходит на финишную прямую подготовку к серийному производству и в значительной степени займет стилистику ранее представленного концепта M Concept Neue Klasse.
Электрический BMW M3 2028 будет иметь мощность до 1000 лошадиных сил

ФОТО: Carscoops|

Прототип BMW M3 EV

Данила Северенчук
logo4 августа, 17:00
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Несмотря на черно-белый камуфляж, на снимках Carscoops заметно, что заряженная версия существенно отличается от стандартного электрического. седана i3. Модель получила уникальный передний бампер с выраженным воздухозаборником, треугольной центральной решеткой и горизонтальными ребрами, выраженный передний сплиттер, капот с вентиляционными проемами и крыша с характерным двойным изгибом.

Дизайн, конструктивные особенности и интерьер

Профиль нового M3 EV демонстрирует заниженный дорожный просвет благодаря настройкам спортивной подвески, а также облегченным колесным дискам с мощной тормозной системой и бронзовыми суппортами. На корме установлен аккуратный спойлер на крышке багажника, массивный задний диффузор с боковыми и центральными воздушными каналами и бампер с четырьмя квадратными отражателями.

Салон серийного электромобиля будет в значительной степени унифицирован с гражданским i3, предусматривающим наличие панорамного дисплея iDrive и 17,9-дюймового центрального экрана мультимедийной системы. Кроме этого, интерьер дополнят фирменный руль M-серии, спортивные сиденья с боковой поддержкой и эксклюзивная отделка.

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Четырехмоторная силовая установка и впечатляющая мощность

Новый электрический M3 разместится в линейке выше модели i3 50 xDrive, которая оснащается полным приводом мощностью 345 кВт (469 л.с.) и 645 Нм крутящего момента, батареей емкостью 108,7 кВт-ч и 800-вольтовой архитектурой с поддержкой зарядки мощностью.

Флагманский электрический M3 получит передовую четырехмоторную силовую установку. Официальные характеристики пока держатся в тайне, однако, по предварительным данным, суммарная мощность системы составит от 515 кВт (700 л.с.) до 735 кВт (1000 лошадиных сил).

Как будет называться новинка?

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