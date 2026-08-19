Наступний MINI Cooper може порушити 70-річну традицію переднього приводу

MINI вже працює над наступним поколінням Cooper, яке має суттєво відрізнятися від нинішньої моделі. За даними британського видання Autocar, електрична версія може перейти на платформу BMW Gen6 (Neue Klasse), яку використовують нові електромобілі марки, зокрема i3 та iX3. Нова архітектура не передбачає передньопривідної компоновки.

Представники BMW заявляли, що компанія не планує створювати передньопривідну версію Gen6. Тому одним із найбільш очевидних варіантів для майбутнього електричного Cooper є задній привід. Починаючи з оригінального MINI, представленого у 1959 році, Cooper завжди використовував передньопривідну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний MINI Cooper дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття.

Бензиновий MINI Cooper може залишитися передньопривідним

Електрична та бензинова версії майбутнього Cooper можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW Gen6, тоді як бензиновий Cooper може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, MINI потенційно може вперше запропонувати Cooper з двома різними типами приводу залежно від силової установки.

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MINI хоче зберегти зв'язок із минулим

Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Cooper може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер MINI Хольгер Хампф в інтерв'ю Autocar заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати MINI Cooper R50 – перша модель, створена вже після переходу MINI під контроль BMW.

"Багато людей насправді не пам’ятають класичний MINI, але вони пам’ятають один із Mini, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років", – сказав Хампф.

За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль.

"Я обов’язково буду пам’ятати це минуле. І це не означає, що ми станемо вінтажними, зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі: розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності".

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