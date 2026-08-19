Следующий MINI Cooper может нарушить 70-летнюю традицию переднего привода

MINI уже работает над следующим поколением Cooper, существенно отличающимся от нынешней модели. По данным британского издания Autocar, электрическая версия может перейти на платформу BMW Gen6 (Neue Klasse), используемую новыми электромобилями марки, в частности i3 и iX3. Новая архитектура не предполагает переднеприводную компоновку.

Представители BMW заявляли, что компания не собирается создавать переднеприводную версию Gen6. Поэтому одним из наиболее очевидных вариантов для будущего электрического Cooper есть задний привод. Начиная с оригинального MINI, представленного в 1959 году, Cooper всегда использовал переднеприводную схему. В то же время, до появления нового поколения еще далеко. Текущий MINI Cooper дебютировал только в 2024 году, поэтому следующую генерацию ожидают не раньше следующего десятилетия.

Бензиновый MINI Cooper может остаться переднеприводным

Электрическая и бензиновая версии будущего Cooper могут развиваться по разным сценариям. Электромобиль получит новую архитектуру BMW Gen6, в то время как бензиновый Cooper может продолжить использовать другую платформу с передним приводом. По нынешним планам такая версия может оставаться в производстве даже в 2030-х годах. Таким образом, MINI потенциально может впервые предложить Cooper с двумя разными типами привода в зависимости от силовой установки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

MINI хочет сохранить связь с прошлым

Несмотря на изменение технической базы, дизайн грядущего Cooper может остаться тесновато связанным с историей марки. Главный дизайнер MINI Хольгер Хампф в интервью Autocar заявил, что одним из источников вдохновения для следующего поколения может стать MINI Cooper R50 – первая модель создана уже после перехода MINI под контроль BMW.

"Многие люди действительно не помнят классический MINI, но они помнят один из Mini, который мы делали в собственности BMW в течение последних 25 лет", – сказал Хампф.

По его словам, дизайнеры хотят использовать опыт прошлого, но не превращать будущую модель в ретроавтомобиль.

"Я обязательно буду помнить это прошлое. И это не значит, что мы станем винтажными, совсем нет. Это интерпретация того, что мы сделали в современном ключе: разумное использование пространства или несколько сюрпризов в автомобиле, вызывающих улыбки. Конечно, немного британской идентичности".

Трехдверный Cooper могут оставить