BMW переводит свои новые электромобили на дешевые LFP-батареи

Как сообщает издание InsideEVs, Об изменении стратегии заявил генеральный директор компании Милан Неделькович во время отчета за третий квартал. По его словам бренд расширит использование технологии LFP, чтобы предложить покупателям другой баланс между ценой и дальностью поездки на одном заряде.

"Мы добавим технологию LFP в наши транспортные средства, но будем очень выборочными относительно того, в какой модели и для каких целей это делать",– заявил Неделькович.

При этом он не назвал конкретные даты запуска таких авто за пределами китайского рынка и не пообещал, что экономия на батареях прямо пропорционально обрушит цены в автосалонах.

Сейчас большинство машин архитектуры Neue Klasse оснащаются премиальными цилиндрическими элементами NMC, дающими невероятный запас хода. Например, новейшие iX3 и i3 способны проезжать от 700 до 750 километров, что заставляет покупателей переплачивать за дальнобойность, которая в городе просто не нужна.

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В чем выгода для водителя

Главное преимущество LFP-батарей состоит в отсутствии дорогостоящих металлов, ведь вместо никеля и кобальта здесь используют относительно дешевые железо и фосфат. Помимо более приятного прайса такие аккумуляторы славятся высокой долговечностью, термической стабильностью и почти не деградируют от частых быстрых зарядок до 100%.

Единый компромисс – меньшая плотность энергии, что снижает запас хода. Однако для ежедневной эксплуатации это идеальный вариант, который позволит сберечь лишние деньги в кошельке, не отказываясь от премиального бренда. Китайский рынок уже показывает, как это работает на практике.

Там базовая удлиненная версия iX3 30L получила LFP-батарею на 77 киловатт-часов с заявленным пробегом в 630 километров, в то время как более дорогие комплектации оснащены традиционными NMC-блоками. Подобный подход применяет и Mercedes-Benz в своем электрическом CLA, предлагая покупателям выбор между базовой батареей на 58 кВт-ч и топовой на 85 кВт-ч. Ожидается, что первым европейским BMW с более дешевыми аккумуляторами станет компактный электромобиль, дебют которого запланирован на 2028 год.

Кроме того, компания активно расширяет географию поставок элементов питания, заключив соглашения с Samsung SDI в Европе и LG Energy Solution в США. Впрочем, эксперты предупреждают: хотя новая химия и поможет сдержать цены, автомобили с баварским логотипом все равно останутся дороже аналогов от масс-маркет брендов.

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