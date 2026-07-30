BMW призупинила розробку конкурента Mercedes-Benz G-Class

Минулого року у мережі з'явилися звіти про те, що BMW розглядає можливість випуску позашляховика, здатного скласти конкуренцію Land Rover Range Rover, Lexus LX та Mercedes-Benz G-Class.

Попередня поява моделі очікувалася у 2029 році, а виробництво планували розгорнути на заводі у Спартанбурзі, штат Південна Кароліна. Передбачалося, що новинка базуватиметься на платформі наступного покоління X5 і потенційно замінить в лінійці XM, що показує низькі рівні продажів.

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Ще на початку року генеральний директор BMW M Франк ван Міл позитивно оцінював ідею випуску потужної позашляхової моделі. Він зазначав, що участь у позашляхових змаганнях, як-от ралі "Дакар", природно відповідає філософії підрозділу M і створення такого автомобіля не викликало б суперечок серед шанувальників бренду.

Однак за останніми даними видання BMW Blog, автовиробник сумнівається в економічній доцільності проєкту. Головною причиною призупинення розробки називають низькі прогнозовані обсяги продажів, які не дозволять виправдати високі витрати на проектування. Окрім цього, на обережність компанії щодо позашляховиків вищого цінового сегмента вплинули стримані результати продажів флагманського XM.

Насичений графік та подальші перспективи