BMW призупинила розробку конкурента Mercedes-Benz G-Class

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BMW X5
Минулого року у мережі з'явилися звіти про те, що BMW розглядає можливість випуску позашляховика, здатного скласти конкуренцію Land Rover Range Rover, Lexus LX та Mercedes-Benz G-Class.
Попередня поява моделі очікувалася у 2029 році, а виробництво планували розгорнути на заводі у Спартанбурзі, штат Південна Кароліна. Передбачалося, що новинка базуватиметься на платформі наступного покоління X5 і потенційно замінить в лінійці XM, що показує низькі рівні продажів.
Рендер Instagram: @uygarsports
Ще на початку року генеральний директор BMW M Франк ван Міл позитивно оцінював ідею випуску потужної позашляхової моделі. Він зазначав, що участь у позашляхових змаганнях, як-от ралі "Дакар", природно відповідає філософії підрозділу M і створення такого автомобіля не викликало б суперечок серед шанувальників бренду.
Однак за останніми даними видання BMW Blog, автовиробник сумнівається в економічній доцільності проєкту. Головною причиною призупинення розробки називають низькі прогнозовані обсяги продажів, які не дозволять виправдати високі витрати на проектування. Окрім цього, на обережність компанії щодо позашляховиків вищого цінового сегмента вплинули стримані результати продажів флагманського XM.
Насичений графік та подальші перспективи
- Додатковим фактором перегляду пріоритетів став високий темп оновлення модельної лінійки бренду.
- До кінця 2027 року BMW планує представити 40 нових або істотно оновлених моделей. Таке суттєве навантаження на інженерні підрозділи змушує компанію раціонально розподіляти ресурси та відкладати менш прибуткові експерименти.
- Попри це, фахівці зазначають, що проєкт позашляховика не скасовано остаточно, адже він усе ще може отримати зелене світло від ради директорів у майбутньому. Втім, наразі імовірність виходу такої моделі на ринок стає дедалі меншою.