BMW готує новий електричний кабріолет i4 на платформі Neue Klasse

Кабріолет i4 під внутрішнім кодовим позначенням NA3 розробляється паралельно із версією, оснащеною двигуном внутрішнього згоряння, пише Carscoops. Вибір на користь класичного м'якого верху замість жорсткого даху зумовлений прагненням знизити загальну вагу автомобіля та зберегти корисний об'єм багажного відділення, що особливо критично для електромобіля. Візуально модель переймає ключові стилістичні рішення дизайну Neue Klasse, які вже демонструвалися на нещодавно представленому седані i3.

Очікувані характеристики силових установок та конструктивні особливості

Тестовий прототип має помітно коротшу колісну базу порівняно із седаном i3, довжина якого становить 2898 міліметрів. Зменшення відстані між осями викликає припущення щодо компонування салону: автомобіль може отримати повноцінні чотири місця або посадкову формулу 2+2, заповнюючи нішу після зняття з виробництва родстера Z4.

Елементи гальмівної системи та колісні диски тестового екземпляра вказують на модифікацію i4 50 xDrive. У такій конфігурації силова установка i3 включає два електродвигуни сукупною потужністю 345 кВт (469 к.с.) та батарею ємністю 108,7 кВт-год із 800-вольтовою архітектурою і підтримкою зарядки потужністю до 400 кВт. Запас ходу цієї версії може сягати до 900 кілометрів за європейським циклом WLTP.

Базова модифікація i4 40 може отримати один електродвигун на задній осі потужністю 235 кВт (319 к.с.) від кросовера iX3 40 та менший акумуляторний блок ємністю 82,6 кВт-год. Інженерам BMW також доведеться вирішити завдання зі збереження жорсткості кузова на вигин і скручування за допомогою додаткового підсилення дна, де розташована батарея.

Інтер’єр BMW i3 Neue Klasse

У салоні електричного кабріолета очікується поява панорамної мультимедійної системи iDrive нового покоління. Вона включає вузький дисплей уздовж усієї основи лобового скла, центральний сенсорний екран діагоналлю 17,9 дюйма та проекційний 3D-дисплей.

Майбутнє лінійки 4-ї серії