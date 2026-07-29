BMW готовит новый электрический кабриолет i4 на платформе Neue Klasse

Кабриолет i4 под внутренним кодовым обозначением NA3 разрабатывается параллельно с версией, оснащенной двигателем внутреннего сгорания, пишет Carscoops. Выбор в пользу классического мягкого верха вместо жесткой крыши обусловлен стремлением снизить общий вес автомобиля и сохранить полезный объем багажного отделения, что особенно критично для электромобиля. Зрительно модель перенимает ключевые стилистические решения дизайна Neue Klasse, которые уже демонстрировались на недавно представленном седане i3.

Ожидаемые характеристики силовых установок и конструктивные особенности

Тестовый прототип имеет заметно более короткую колесную базу по сравнению с седаном i3, длина которого составляет 2898 миллиметров. Уменьшение расстояния между осями вызывает предположение относительно компоновки салона: автомобиль может получить полноценные четыре места или посадочную формулу 2+2, заполняя нишу после снятия с производства родстера Z4.

Элементы тормозной системы и колесные диски тестового экземпляра указывают на модификацию i4 50 xDrive. В такой конфигурации силовая установка i3 включает в себя два электродвигателя совокупной мощностью 345 кВт (469 л.с.) и батарею емкостью 108,7 кВт-ч с 800-вольтовой архитектурой и поддержкой зарядки мощностью до 400 кВт. Запас хода этой версии может достигать 900 километров по европейскому циклу WLTP.

Базовая модификация i4 40 может получить один электродвигатель на задней оси мощностью 235 кВт (319 л.с.) от кроссовера iX3 40 и меньший аккумуляторный блок емкостью 82,6 кВт-ч. Инженерам BMW также придется решить задачу по сохранению жесткости кузова на изгиб и скручивание с помощью дополнительного усиления дна, где расположена батарея.

Интерьер BMW i3 Neue Klasse

В салоне электрического кабриолета можно ожидать появления панорамной мультимедийной системы iDrive нового поколения. Она включает в себя узкий дисплей вдоль всего основания лобового стекла, центральный сенсорный экран диагональю 17,9 дюйма и проекционный 3D-дисплей.

Будущее линейки 4-й серии