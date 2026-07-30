BMW приостановила разработку конкурента Mercedes-Benz G-Class

В прошлом году у сети появились отчеты о том, что BMW рассматривает возможность выпуска внедорожника, способного составить конкуренцию Land Rover Range Rover, Lexus LX и Mercedes-Benz G-Class.

Предыдущее появление модели ожидалось в 2029 году, а производство планировали развернуть на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина. Предполагалось, что новинка будет базироваться на платформе следующего поколения X5 и потенциально заменит линейку XM, что показывает низкие уровни продаж.

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Еще в начале года генеральный директор BMW M Франк ван Мил положительно оценивал идею выпуска мощной внедорожной модели. Он отмечал, что участие во внедорожных соревнованиях, таких как ралли "Дакар", естественно соответствует философии подразделения M и создание такого автомобиля не вызвало бы споров среди поклонников бренда.

Однако по последним данным издания BMW Blog, автопроизводитель сомневается в экономической целесообразности проекта. Главной причиной приостановки разработки называют низкие прогнозируемые объемы продаж, которые не позволят оправдать высокие затраты на проектирование. Кроме этого, на осторожность компании по отношению к внедорожникам высшего ценового сегмента повлияли сдержанные результаты продаж флагманского XM.

Насыщенный график и дальнейшие перспективы