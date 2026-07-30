BMW планирует сокращение 8 тысяч рабочих мест для повышения конкурентоспособности

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BMW будет увольнять своих рабочих
По данным издания Bloomberg, большая часть увольнений придется именно на немецкие подразделения. Программа выплат добровольных компенсаций охватит сотрудников в области исследований, разработок, стратегического планирования и других корпоративных отделов. Работников производственных цехов эти меры не коснутся. В ближайшие месяцы также предполагается реструктуризация и сокращение руководящего состава.
Причины реструктуризации и меры экономии
Решение о сокращении штата – ответ на серьезные вызовы в отрасли: спад продаж на ключевых рынках, введение пошлин со стороны США и высокую стоимость энергоресурсов и производства в Европе. Больше всего на финансовые показатели давит падение спроса в Китае – на самом важном отдельном рынке для бренда.
Там европейские автопроизводители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны местных брендов во главе с BYD, быстро расширяющие свое присутствие и на рынке Европы. Дополнительным фактором нестабильности стали последствия войны на Ближнем Востоке. Просматривая свои приоритеты в условиях строгой экономии, BMW уже отказалась от участия в Парижском автосалоне в этом году.
Реализация программы и ситуация в немецком автопроме
- Генеральный директор BMW Милан Неделькович вместе с представителями совета трудового коллектива объявят детали программы добровольного выхода на пенсию и компенсационных выплат во время общего собрания персонала в Германии. Программа стартует в октябре и продлится до 2027 года.
- Увольнение работников в немецком автомобильном секторе достаточно дорогостоящий процесс, поскольку трудовое законодательство и гарантии профсоюзов практически исключают принудительное сокращение. Поэтому компании вынуждены предлагать выплату значительных компенсационных пакетов для добровольного увольнения.
- Подобные меры принимают и другие представители германского автопрома. В частности, концерн Volkswagen AG внедряет программу сокращения десятков тысяч сотрудников и оптимизирует производственные мощности для сохранения конкурентоспособности.