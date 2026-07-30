BMW планирует сокращение 8 тысяч рабочих мест для повышения конкурентоспособности

По данным издания Bloomberg, большая часть увольнений придется именно на немецкие подразделения. Программа выплат добровольных компенсаций охватит сотрудников в области исследований, разработок, стратегического планирования и других корпоративных отделов. Работников производственных цехов эти меры не коснутся. В ближайшие месяцы также предполагается реструктуризация и сокращение руководящего состава.

Причины реструктуризации и меры экономии

Решение о сокращении штата – ответ на серьезные вызовы в отрасли: спад продаж на ключевых рынках, введение пошлин со стороны США и высокую стоимость энергоресурсов и производства в Европе. Больше всего на финансовые показатели давит падение спроса в Китае – на самом важном отдельном рынке для бренда.

Там европейские автопроизводители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны местных брендов во главе с BYD, быстро расширяющие свое присутствие и на рынке Европы. Дополнительным фактором нестабильности стали последствия войны на Ближнем Востоке. Просматривая свои приоритеты в условиях строгой экономии, BMW уже отказалась от участия в Парижском автосалоне в этом году.

Реализация программы и ситуация в немецком автопроме